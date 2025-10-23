Connect with us

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Durante l’evento “OMODA DREAM DAY”, tenutosi in occasione dell’International User Summit OMODA & JAECOO 2025, il marchio Omoda ha svelato ufficialmente la sua nuova creazione: Omoda 4 Ultra. Dopo il reveal della Omoda 4, la versione Ultra rappresenta la massima espressione del linguaggio stilistico “Cyber Mechanic”, con un design futuristico e una cura dei dettagli che unisce estetica, aerodinamica e funzionalità.

Il debutto è avvenuto in un contesto dallo stile visionario, concepito come una “base di esplorazione del futuro” con un allestimento a forma di X. Questo spazio ha incarnato perfettamente la filosofia di prodotto di Omoda, da sempre orientata all’innovazione e alla personalizzazione. Omoda 4 Ultra diventa così il manifesto di una nuova era per il brand, nata dall’ascolto diretto della community OMODA & JAECOO e pensata per soddisfare il desiderio delle giovani generazioni di esprimere la propria identità attraverso l’auto che guidano.

Per i giovani consumatori, oggi l’automobile è molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un simbolo di stile, individualità e tecnologia. Con la Omoda 4 Ultra, il brand interpreta questa visione offrendo un veicolo dal carattere distintivo, in cui ogni elemento è stato progettato per massimizzare l’impatto visivo e le prestazioni. Il grande spoiler posteriore e lo splitter anteriore affilato donano un assetto ribassato e sportivo, migliorando al contempo l’aerodinamica e la stabilità alle alte velocità. Le coperture degli specchietti effetto fibra di carbonio e le pinze freno colorate creano un contrasto elegante e dinamico, mentre il badge esclusivo “Cyber” sancisce l’appartenenza a una nuova generazione di automobilisti liberi dal conformismo.

All’interno, l’esperienza continua con un abitacolo progettato per la generazione digitale. Il grande schermo verticale centrale trasforma l’interno in un vero e proprio spazio digitale mobile, dove l’interazione tra uomo e macchina è fluida e intuitiva. Grazie al sistema avanzato di guida assistita di livello 2+ (ADAS), Omoda 4 Ultra garantisce una guida rilassata e sicura in ogni situazione, dai tragitti quotidiani ai lunghi viaggi. Il risultato è un perfetto equilibrio tra comfort tecnologico, efficienza e stile contemporaneo.

Durante l’eco-exhibition OMODA & JAECOO, Omoda 4 Ultra è stata protagonista di un’esperienza immersiva all’interno del concept “One Store, Two Lifestyles” — un approccio che unisce tecnologia intelligente, moda e sostenibilità ambientale. L’esposizione ha offerto al pubblico un percorso interattivo tra veicoli, accessori e soluzioni green, sottolineando la visione di Omoda nel coniugare innovazione, design e rispetto per l’ambiente.

Con la Omoda 4 Ultra, il brand compie un ulteriore passo avanti verso un futuro in cui personalizzazione e tecnologia si fondono per creare esperienze di guida uniche. Non solo un’auto, ma un vero e proprio statement di stile e libertà per chi rifiuta l’omologazione e sceglie di distinguersi.

