Omoda 5 Anniversary celebra il primo anno di OMODA & JAECOO in Italia

Nel panorama automobilistico italiano, OMODA & JAECOO celebra il primo anniversario con il lancio della versione “Anniversary” del SUV Omoda 5. Questo speciale modello non solo segna un anno di successi del marchio in Italia, ma rappresenta anche un omaggio alla sinergia di stile, tecnologia e prestazioni che l’azienda cinese ha portato sul mercato europeo.

In occasione di questo anniversario, la Omoda 5 si presenta con un aspetto rivisitato, grazie a un nuovo paraurti ispirato alla prestigiosa Omoda 9. La motorizzazione rimane al top della gamma con un motore 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV abbinato a un cambio automatico DCT a 7 rapporti. Con una lunghezza incrementata di 7 cm, per un totale di 444 cm, le dimensioni del veicolo promettono maggiore spazio e comfort.

L’interno del SUV è concepito per offrire il massimo del comfort, con equipaggiamenti “full optional” che comprendono un sistema di infotainment con doppio display da 12,3 pollici e ADAS di livello 2. I sedili anteriori della versione Premium sono riscaldati e ventilati, mentre un sistema audio SONY a 8 altoparlanti e luci ambientali multicolore migliorano l’esperienza di guida.

La sicurezza è un altro punto forte della Omoda 5 Anniversary con una gamma completa di ADAS che includono cruise control adattivo, mantenimento della corsia e frenata automatica d’emergenza. Per quanto riguarda la convenienza, il listino prezzi parte da 26.900 euro per la versione Pure. Viene offerta una garanzia eccezionale di 7 anni o 150.000 km, mentre, fino al 30 settembre, l’acquisto è agevolato da promozioni vantaggiose tramite finanziamenti personalizzati.

Con l’iniziativa promozionale attiva fino a fine settembre in collaborazione con CA AutoBank, è possibile mettersi al volante della Omoda 5 Anniversary Pure con un anticipo di 7.909 euro e 35 rate mensili da 99 euro.

Con la sua attenzione al design e alle tecnologie avanzate, la Omoda 5 Anniversary dimostra l’impegno di OMODA & JAECOO nel settore automobilistico, mirando a espandere ulteriormente la loro quota di mercato in Europa.