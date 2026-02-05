Connect with us

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Published

Il 2025 è stato un anno di consolidamento globale per il marchio Omoda, con il modello Omoda 5 che si è affermato come uno dei SUV crossover più richiesti a livello internazionale. In un panorama automobilistico sempre più competitivo, il marchio ha saputo unire design, versatilità e tecnologia per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e dei consumatori attenti alla sostenibilità.

Omoda 5 ha registrato risultati eccezionali in diversi mercati, dal Medio Oriente all’Europa, grazie a una gamma che include motorizzazioni a combustione interna, ibride e completamente elettriche. Questa strategia multi-powertrain ha consentito al modello di posizionarsi stabilmente nelle principali classifiche di vendita, diventando un riferimento nel segmento dei SUV compatti.

In Italia, Omoda 5 è protagonista assoluta: con 6.330 unità immatricolate nel 2025 su un totale di 15.487 vetture vendute, rappresenta oltre il 40% del mix complessivo di Omoda & Jaecoo. Solo a gennaio 2026, il modello ha raggiunto 1.260 consegne, di cui 1.000 nella versione plug-in hybrid SHS-H, confermandosi tra i best seller del segmento C-SUV privati.

Il successo non si limita al territorio italiano. Jaecoo 7 SHS-P ha ottenuto il secondo posto nel segmento C-SUV plug-in hybrid, mentre Omoda 9 ha conquistato il podio tra i D-SUV ibridi, confermando la crescita della famiglia Omoda & Jaecoo.

Nei mercati europei, Omoda 5 mantiene una posizione di rilievo, entrando stabilmente nella fascia medio-alta delle classifiche di vendita. Dalla Spagna al Sudafrica, fino al Cile, il modello è presente nelle Top 10, dimostrando una straordinaria coerenza di risultati in contesti regolatori e di consumo molto differenti.

Il Regno Unito rappresenta un ulteriore traguardo per il marchio: qui, il modello ha saputo affermarsi sia nella versione termica sia in quella elettrica, entrando nella Top 10 dei veicoli più venduti e diventando il primo brand cinese nel mercato britannico per entrambe le categorie. In un contesto dominato da standard elevati e forte fidelizzazione ai marchi locali, Omoda 5 si è guadagnato la fiducia dei clienti mainstream, affermandosi come scelta consapevole e duratura.

Anche nel Medio Oriente, e in particolare in Kuwait, Omoda 5 ha raggiunto un risultato storico diventando l’auto più venduta del mercato. In un’area tradizionalmente dominata da marchi consolidati e veicoli a motore termico, il modello ha dimostrato forza, affidabilità e qualità, conquistando i consumatori più esigenti.

La costanza di questi risultati conferma la validità della strategia globale di Omoda & Jaecoo, che punta su una logica di prodotto basata su esigenze concrete di mobilità e su prestazioni equilibrate. “Il successo simultaneo di Omoda 5 in diverse aree geografiche e su differenti architetture di propulsione non è un caso”, sottolinea il marchio, evidenziando come la combinazione tra posizionamento chiaro, adattabilità tecnologica e design innovativo rappresenti la chiave del suo affermarsi nel mercato internazionale.

Nel 2025 il gruppo Chery, casa madre dei brand Omoda & Jaecoo, si è classificato al 233° posto nella Fortune Global 500, registrando la crescita più rapida tra i costruttori automobilistici e mantenendo per il ventitreesimo anno consecutivo la leadership nelle esportazioni cinesi. Con una presenza in 64 mercati, dall’Europa all’Asia fino all’America Latina, Omoda & Jaecoo si conferma uno dei protagonisti più dinamici del panorama automotive mondiale.

Il gruppo punta ora a rafforzare il proprio ruolo nel campo dell’elettrificazione grazie alla tecnologia SHS, che combina alte prestazioni, efficienza e autonomia maggiore. Allo stesso tempo, l’azienda espande la propria attività nell’ambito dell’intelligenza artificiale, con progetti innovativi come il robot AiMOGA, impiegato in contesti pubblici e recentemente presentato agli Asian Youth Para Games.

Con premesse di crescita e innovazione costanti, Omoda 5 non è più soltanto un caso di successo locale, ma una realtà consolidata a livello globale, simbolo della nuova generazione di SUV capaci di unire estetica, sostenibilità e performance.

