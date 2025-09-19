Connect with us

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Published

L’Alcatraz di Milano si è illuminato per la Super Hybrid Night, l’evento esclusivo con cui OMODA & JAECOO hanno presentato al pubblico italiano l’innovativo Super Hybrid System (SHS), una piattaforma tecnologica che supera i confini dell’ibrido tradizionale. Dopo il successo dello SHS-P, il sistema plug-in hybrid che ha conquistato il mercato con prestazioni ed efficienza da record, la scena è ora tutta per il debutto del nuovo SHS-H, il powertrain full hybrid capace di unire potenza, sostenibilità e praticità senza bisogno di ricarica esterna.

Protagonista assoluta della serata è stata la Omoda 5 SHS-H, un SUV full hybrid che rappresenta il meglio di due mondi: l’efficienza dei motori elettrici e la libertà di un tradizionale propulsore termico. Il cuore tecnologico è un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller, abbinato a due unità elettriche alimentate da una batteria da 1,8 kWh. Il risultato è una potenza complessiva di 224 CV con consumi ridotti a soli 5,3 l/100 km (WLTP), numeri che la posizionano ai vertici del segmento e che rendono questo modello particolarmente competitivo in un mercato sempre più attento ai temi della sostenibilità.

Ma la nuova Omoda 5 SHS-H non punta soltanto sulla tecnologia: l’occhio vuole la sua parte, e il SUV porta con sé un design distintivo e audace. La linea esterna è caratterizzata da un frontale scolpito con grande griglia a pattern geometrico, fari a LED affilati e un profilo sportivo che trasmette dinamismo anche da fermo. La coda compatta con gruppi ottici posteriori uniti da una firma luminosa a tutta larghezza rafforza la percezione di modernità, mentre le superfici tese e i dettagli cromati sottolineano l’anima premium del progetto. Le proporzioni equilibrate e la carrozzeria dalle forme muscolose interpretano perfettamente il linguaggio stilistico di OMODA, con un design che punta a conquistare una clientela giovane, urbana e attenta al gusto contemporaneo.

All’interno, l’abitacolo riprende la stessa filosofia di eleganza tecnologica: doppio display digitale da 12,3’’, materiali soft-touch e un’ergonomia pensata per offrire comfort e intuitività. Ogni dettaglio, dall’illuminazione ambientale alle finiture delle superfici, è stato progettato per trasmettere una sensazione premium, in linea con le ambizioni del marchio sul mercato europeo.

La nuova Omoda 5 SHS-H sarà disponibile in Italia a partire da fine mese in due versioni: Pure (da 28.500 €) e Premium (da 31.500 €). Entrambe offriranno un ricco equipaggiamento di serie che include ADAS di ultima generazione, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e un’autonomia complessiva superiore a 900 km.

