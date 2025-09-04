Omoda 7: eccellenza nella sicurezza con il Test dell’Alce

Omoda 7 ha dimostrato ancora una volta le sue qualita superando brillantemente il test dell’alce a una velocità notevole di 78 km/h. Questo test è ampiamente riconosciuto come un punto di riferimento cruciale per valutare la capacità di un veicolo di affrontare ostacoli improvvisi durante la guida. Con risultati che hanno ampiamente superato le aspettative di mercato, Omoda 7 si conferma leader nel garantire sicurezza e affidabilità ai suoi utenti.

In primo piano, le prestazioni dinamiche dell’Omoda 7 sono caratterizzate da uno sterzo preciso e un solido supporto delle sospensioni, che assicurano stabilità e controllo anche in situazioni di emergenza. “Il sistema di sterzo ha dimostrato un’eccezionale precisione nella risposta ai comandi… senza alcun gioco evidente”, si legge nel rapporto del test, sottolineando l’efficienza del veicolo nel maneggiare cambi di corsia ad alta velocità con sicurezza e precisione.

Oltre alla manovrabilità, l’Omoda 7 si distingue per le sue caratteristiche di sicurezza all’avanguardia. Equipaggiata con 8 airbag, una visione panoramica a 360° e un innovativo “telaio trasparente”, l’Omoda 7 garantisce un’ampia protezione agli occupanti e una migliorata consapevolezza dell’ambiente circostante. Questo è ulteriormente supportato da oltre 19 sistemi ADAS, offrendo funzionalità avanzate come il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza, che aiutano a prevenire incidenti e migliorare l’esperienza di guida complessiva.

L’Omoda 7 non è solo un testamento della competenza tecnologica di OMODA & JAECOO, ma è anche un esempio di come il brand si impegni continuamente a migliorare la sicurezza e l’innovazione dei propri prodotti. Con una storia radicata nel gruppo Chery, uno dei leader nelle esportazioni automotive cinesi, OMODA & JAECOO si prepara a rivoluzionare il mercato italiano con soluzioni di mobilità che abbracciano il presente e gettano un ponte verso il futuro, grazie ai modelli ibridi ed elettrici.