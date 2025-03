OMODA 7 premiata con la Medaglia d’Oro ai Design Award francesi

OMODA 7 si aggiudica la Medaglia d’Oro ai prestigiosi French Design Awards, riconoscimento che celebra l’eccellenza nel design automobilistico a livello internazionale. La vittoria di OMODA 7 non solo sottolinea il talento innovativo del marchio, ma conferma anche la posizione di OMODA & JAECOO come protagonista nell’industria dell’auto.

Fondato dall’International Awards Association (IAA) nel 2015, il French Design Award è una piattaforma che premia idee rivoluzionarie e soluzioni di design d’eccellenza. La giuria, composta da esperti di fama mondiale come Anne-Marie Sargueil, presidente dell’Istituto francese di design, e Pascal Roussel, vincitore della Palma d’Oro, ha valutato le opere sulla base di criteri quali innovazione, funzionalità, valore estetico e sostenibilità.

OMODA 7 si è distinta per il suo linguaggio di design innovativo, incarnando la perfetta fusione tra bellezza e tecnologia. Evoluzione della filosofia stilistica “ART IN MOTION”, il nuovo concetto “Art in Motion X” è visibile nelle linee affilate del frontale, nella griglia senza bordi e nella postura dinamica a cuneo, che conferisce alla vettura un’aria futuristica e sofisticata.

Il SUV è inoltre dotato dell’esclusivo set di luci ritmiche interattive intelligenti, un sistema avanzato che regola l’illuminazione in tempo reale in base alle condizioni del veicolo, offrendo un effetto visivo futuristico e altamente distintivo. Lateralmente, le linee fluide esaltano la silhouette slanciata della vettura, mentre le maniglie semi-nascoste e il tergicristallo posteriore integrato contribuiscono a migliorare l’aerodinamica e l’estetica.

Anche gli interni riflettono la filosofia avanguardistica di OMODA 7: l’illuminazione ambientale a 256 colori si adatta alle preferenze del conducente, mentre i sedili sportivi ergonomici garantiscono massimo comfort e supporto. Il quadro strumenti fluttuante, con i suoi effetti visivi futuristici, offre un’esperienza di guida immersiva, portando gli utenti nel cuore della mobilità del futuro.

Con il suo trionfo ai French Design Awards, OMODA 7 si prepara a conquistare i mercati internazionali nel 2025, affermandosi come icona di stile e innovazione nel settore automobilistico. Il brand OMODA & JAECOO, parte del gruppo Chery, continua così la sua espansione globale, puntando su un mix vincente di design d’avanguardia e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.