Omoda 7 SHS-P debutta in Italia: il nuovo crossover plug-in hybrid da oltre 1.200 km di autonomia

Con Omoda 7 SHS-P il marchio Omoda & Jaecoo alza l’asticella della mobilità elettrificata in Italia. Il nuovo crossover plug-in hybrid debutta sul nostro mercato portando con sé una ricetta fatta di stile contemporaneo, tecnologia avanzata ed efficienza reale nell’uso quotidiano. Protagonista di un’anteprima esclusiva a Milano, il modello è ora pronto a entrare nelle concessionarie con un posizionamento chiaro: offrire contenuti premium, prestazioni brillanti e un’autonomia estesa a partire da 38.900 euro.

Con Omoda 7 SHS-P, il brand del Gruppo Chery interpreta in chiave moderna le esigenze dei cosiddetti New Trendy LOHAS, automobilisti attenti allo stile, alla qualità della vita e all’innovazione. Non è soltanto un nuovo crossover, ma un vero ecosistema mobile che unisce estetica contemporanea, soluzioni digitali avanzate e un’esperienza di guida costruita intorno alle persone.

Il cuore di Omoda 7 SHS-P è il sistema Super Hybrid Plug-in (SHS-P). Sotto il cofano lavora un motore benzina 1.5 TGDi ciclo Miller da 143 CV, affiancato da due motori elettrici, uno di trazione da 204 CV e uno da 82 CV dedicato alla ricarica della batteria Litio-Ferro-Fosfato da 18,4 kWh. La potenza complessiva raggiunge i 279 CV, permettendo al crossover di scattare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e di toccare i 180 km/h di velocità massima.

In modalità elettrica, Omoda 7 SHS-P consente di affrontare la quotidianità urbana in modo silenzioso e sostenibile, con un’autonomia fino a 128 km WLTP. Il consumo medio dichiarato è di appena 2,3 l/100 km, mentre l’autonomia complessiva supera i 1.200 chilometri con batteria carica e pieno di benzina.

Il cambio DHT150 gestisce in modo intelligente la distribuzione della potenza, passando dalla modalità in serie, ideale per l’efficienza in città, a quella parallela, pensata per garantire prestazioni brillanti anche nei percorsi extraurbani e autostradali. Il risultato è una guida sempre fluida, reattiva e confortevole.

Salendo a bordo di Omoda 7 SHS-P si entra in un ambiente che mette la tecnologia al centro dell’esperienza. Protagonista assoluto è lo schermo centrale scorrevole da 15,6 pollici, unico nel segmento, alimentato dal processore Snapdragon 8155, che garantisce velocità di risposta ed estrema fluidità dell’infotainment.

Il sistema di riconoscimento vocale a quattro zone consente a tutti gli occupanti di interagire in modo naturale con il veicolo, mentre l’impianto audio panoramico crea un’atmosfera immersiva. Materiali, finiture ed ergonomia sono studiati per rendere ogni viaggio rilassante, sia nei brevi spostamenti quotidiani sia nei lunghi tragitti.

La sicurezza è uno dei pilastri del progetto. Omoda 7 SHS-P è dotata di oltre 19 sistemi ADAS, tra cui Adaptive Cruise Control, Emergency Lane Keeping e assistenza alla guida nel traffico. La telecamera panoramica a 540° con visuale sotto la carrozzeria in “trasparenza” migliora la percezione dell’ambiente circostante e rende semplici anche le manovre più complesse.

In Italia Omoda 7 SHS-P è proposta con due allestimenti principali, entrambi pensati per offrire contenuti di livello premium già dalla versione d’ingresso.

La versione Pure, disponibile da 38.900 euro, propone cerchi in lega da 19”, fari full LED, display centrale da 15,6”, strumentazione digitale, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore bi-zona, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, ricarica wireless a 50W e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida.

La versione Premium, da 41.900 euro, alza ulteriormente l’asticella con cerchi da 20”, head-up display, tetto panoramico, sedili elettrici, ventilati e riscaldati con memoria lato guida, luce ambiente estesa, impianto audio Sony, portellone elettrico e la già citata telecamera panoramica a 540°. Per chi cerca il massimo, è disponibile anche il Premium Pro Pack, che aggiunge funzioni di parcheggio automatico e remoto, sedili massaggianti e supporto gambe per il passeggero.

Il design di Omoda 7 SHS-P viene valorizzato da una palette cromatica pensata per esprimere carattere e identità. Di serie il modello è proposto in Khaki White, mentre tra le opzioni spiccano Carbon Crystal Black, Moonlight Silver ed Emerald Green, oltre alla raffinata tinta opaca Matte Soft Grey, dedicata a chi cerca un’estetica ancora più esclusiva.

Tutte le versioni di Omoda 7 SHS-P beneficiano di una garanzia fino a 8 anni o 160.000 km sui componenti elettrici, a conferma dell’attenzione del marchio verso qualità e affidabilità nel tempo. La rete italiana è in forte espansione, con oltre 80 showroom già operativi e nuove aperture in arrivo.

Con il lancio della nuova Omoda 7 SHS-P, Omoda & Jaecoo rafforza la propria presenza in Italia e in Europa, puntando su una mobilità che unisce design, tecnologia e sostenibilità. Non è solo un nuovo crossover plug-in hybrid, ma una proposta concreta per chi vuole vivere il viaggio in modo più intelligente, efficiente e coinvolgente.