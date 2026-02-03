Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

A un anno dal suo riconoscimento con il French Design Gold Award come “The Most Beautiful Crossover”, la nuova Omoda 7 si presenta come il simbolo di un’automobilità evoluta, capace di coniugare estetica, tecnologia e benessere personale. Questo modello, pensato per la generazione NEO, individua un pubblico attento al design e alla sostenibilità, proiettato verso una mobilità intelligente e serena.

Omoda 7 si distingue per un linguaggio stilistico d’avanguardia e per una cura estetica che non cede alle mode passeggere. Le sue linee sono studiate per rimanere attuali nel tempo, grazie a proporzioni pulite e armoniose e a un’illuminazione dinamica interattiva che ne valorizza la presenza di giorno e di notte. Le luci “ultra-red lightning” posteriori e gli effetti luminosi fluidi firmati “ART IN MOTION X” svolgono una funzione tanto estetica quanto comunicativa, garantendo visibilità e riconoscibilità in ogni situazione.

All’interno, il design non si limita alla forma ma diventa sostanza. Il cockpit ampio e confortevole trasforma il viaggio in un’esperienza rilassante e immersiva. Grazie a un abitacolo VIP ultra-silenzioso e alla tecnologia di cancellazione del rumore ENC, il rumore viene ridotto fino a 10 dB, mentre le vibrazioni del telaio si attenuano del 30%. Sedili ergonomici, materiali raffinati e tecnologia avanzata creano un ambiente dedicato alla serenità, alla sicurezza e alla valorizzazione del tempo personale.

La filosofia del marchio trova piena espressione nella definizione di “NEO Crossover”, concepito per i cosiddetti “Neo-LOHAS”, professionisti urbani attenti al benessere e all’innovazione. A loro, Omoda 7 offre una combinazione equilibrata di sicurezza, comfort e intelligenza digitale.

Il sistema Smart Cockpit integra 19 funzioni di assistenza alla guida (ADAS) che garantiscono protezione e fluidità nei percorsi urbani e autostradali. Dall’Adaptive Cruise Control al Traffic Jam Assist, fino al monitoraggio dell’angolo cieco e alla frenata automatica d’emergenza, ogni tecnologia lavora in sinergia per sostenere il conducente senza sottrargli il piacere della guida. Il display da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K, unito al sistema intelligente di comando vocale a quattro zone, offre un’interazione intuitiva e naturale tra uomo e macchina.

Tra le innovazioni più significative vi è il sistema di Parcheggio Automatico e da Remoto, che consente di manovrare il veicolo in spazi difficili senza stress. Supporta parcheggi perpendicolari, paralleli e diagonali, ottimizzando il percorso e riducendo i tempi di manovra attraverso un apprendimento basato su dati di guida reali provenienti da tutto il mondo.

La qualità della vita a bordo è ulteriormente valorizzata dal sedile passeggero VIP, capace di trasformarsi in una “suite benessere” con funzione massaggio, riscaldamento e ventilazione, pensata per offrire un autentico momento di relax. La cura per il comfort si estende anche ai passeggeri posteriori, che beneficiano di spazi generosi e di un ambiente acusticamente protetto.

In termini di sicurezza attiva, la Omoda 7 offre un sistema di visione panoramica a 540° con telaio trasparente, permettendo una gestione precisa dell’ambiente circostante. Otto airbag distribuiti nell’abitacolo e una connettività intelligente consentono di controllare da remoto funzioni essenziali come apertura porte, climatizzazione e stato del veicolo, per viaggiare sempre in modo sereno e organizzato.

Tra visione e innovazione, la nuova Omoda 7 non rappresenta soltanto un crossover tecnologico, ma un nuovo modo di vivere la mobilità. È un compagno di viaggio per chi sceglie di guardare avanti, unendo consapevolezza, stile e intelligenza in un’unica esperienza di movimento contemporaneo.