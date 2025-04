OMODA 9 debutta alla Milano Design Week 2025

OMODA & JAECOO sceglie il palcoscenico più creativo d’Italia per il debutto nazionale della nuova OMODA 9, presentata in anteprima alla Milano Design Week 2025. Nel cuore pulsante della capitale mondiale del design, la casa automobilistica lancia la sua ammiraglia Super Hybrid, un SUV che ridefinisce l’estetica contemporanea fondendo armoniosamente forme scolpite, proporzioni equilibrate e tecnologia avanzata.

Protagonista di una suggestiva esposizione ispirata al concetto di “Golden Ratio Mobility”, la OMODA 9 esprime un linguaggio stilistico audace e futuristico. Il design della carrozzeria, scolpito secondo la sezione aurea (0,618), garantisce un perfetto equilibrio visivo, mentre la silhouette dinamica e potente esprime l’essenza della nuova mobilità premium. Con un coefficiente aerodinamico (Cx) di soli 0,308, OMODA 9 non si distingue solo per l’estetica, ma anche per un’efficienza che contribuisce a un’autonomia straordinaria.

All’interno, l’abitacolo della OMODA 9 è un capolavoro di artigianalità e minimalismo high-tech. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire un’esperienza sensoriale sofisticata: la plancia curva da 24,6 pollici, il volante multifunzione con comandi tattili, l’illuminazione ambientale dinamica e il sistema audio immersivo SONY, creano un ambiente esclusivo e personalizzabile. Il sistema ISD (Intelligent Sound & Design) eleva ulteriormente l’esperienza di bordo, orchestrando in tempo reale luci, suoni e design per trasformare ogni viaggio in un’esperienza artistica in movimento.

Sotto il cofano, la nuova OMODA 9 sfoggia un avanzato powertrain Super Hybrid. Il motore 1.5 TGDI ad altissima efficienza termica (>44,5%) lavora in sinergia con due motori elettrici e un cambio DHT a tre rapporti. Nella versione 4WD, il sistema raggiunge oltre 500 CV di potenza, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Grazie a una batteria da 34,46 kWh e a un serbatoio da 70 litri, l’autonomia complessiva supera i 1.300 km (secondo il ciclo WLTC), mentre i consumi in modalità ibrida si attestano su soli 5,4 l/100 km.

Con la OMODA 9, il design automobilistico si trasforma in emozione, materia e movimento. La scelta della Milano Design Week per il debutto italiano non è casuale: l’evento rappresenta la cornice ideale per raccontare una visione dove arte, tecnologia e sostenibilità si fondono in una proposta automobilistica unica.

La nuova OMODA 9 sarà disponibile nella rete ufficiale italiana a partire dalla fine di maggio 2025, segnando un passo decisivo nella strategia di espansione di OMODA & JAECOO nel mercato europeo e confermando il brand come protagonista emergente nella nuova era della mobilità premium sostenibile.