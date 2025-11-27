Connect with us

OMODA accende la Milan Games Week

Published

Un’esperienza immersiva, un dialogo tra gioco, musica e innovazione: è così che OMODA & JAECOO sceglie di accendere la Milan Games Week & Cartoomics 2025, in programma dal 28 al 30 novembre presso Rho Fiera Milano. Il brand automobilistico trasforma il proprio spazio espositivo (Pad. 9, Stand V21-Z16) in un vero e proprio “parco giochi urbano”, fondendo intrattenimento e tecnologia per reinventare la mobilità dei giovani.

Protagonista assoluta dello stand è la Omoda 5 SHS-H, il nuovo modello ibrido dotato di tecnologie avanzate e di un design futuristico che cattura immediatamente l’attenzione. Le sue linee scolpite, il sistema di illuminazione innovativo e la filosofia di progettazione orientata al futuro incarnano perfettamente la missione del marchio: connettere la creatività dei giovani con la mobilità sostenibile. Intorno a questa icona, un ambiente multisensoriale accende il ritmo dell’evento, dove giochi, luci, suoni e performance costruiscono un’esperienza capace di coinvolgere ogni visitatore.

OMODA & JAECOO non si limita a esporre un’auto, ma porta in scena la propria visione culturale. Il pubblico è protagonista, chiamato a interagire con esperienze fisiche e digitali in un continuo scambio tra reale e virtuale. Uno dei momenti centrali è dedicato al videogioco Rocket League, selezionato per rappresentare al meglio il connubio tra motori e competizione digitale. Postazioni interattive permettono ai partecipanti di sfidarsi in partite ad alta adrenalina, circondati da giochi di luce e musica, con uno schermo LED che amplifica l’energia delle sfide. Accanto al mondo virtuale, una vera rete da calcio e altre attività consentono di vivere l’ebbrezza della competizione in chiave urbana.

L’esperienza “urban playground” è arricchita da spettacoli e performance dal vivo: DJ set, breakdance e persino interazioni con cani robot animano lo stand con ritmo e creatività. L’obiettivo è uno solo: avvicinarsi ai giovani attraverso un linguaggio dinamico e inclusivo, coerente con la proposta del marchio “La tecnologia alla guida di una vita alla moda”.

Un altro elemento distintivo dell’iniziativa è la co-creazione con i gamer e i content creator. OMODA & JAECOO invita esponenti di spicco della scena gaming a partecipare a sfide e meet & greet, trasformandoli in ambasciatori del brand attraverso contenuti condivisi sui social. La strategia mira a fondere il mondo offline con quello digitale, generando una diffusione spontanea dello spirito del marchio.

OMODA & JAECOO interpreta così un approccio comunicativo nuovo, basato sulla connessione diretta con la community e sulla costruzione collettiva di valori e significati. L’azienda vuole andare oltre la tradizionale presentazione automobilistica, facendo del proprio stand un evento culturale, un punto d’incontro tra tecnologia, arte e intrattenimento.

La filosofia alla base è chiara: “Co-creare una vita meravigliosa con i giovani”. Il gruppo segue un percorso parallelo con i due marchi: Omoda, che aspira a diventare un crossover globale, e Jaecoo, orientato verso il mondo dei fuoristrada eleganti. Due identità complementari che condividono la medesima ambizione di ridefinire i confini della mobilità contemporanea.

Il 2025 segna per il gruppo una crescita straordinaria in Europa, trainata da un forte impulso tecnologico. Cuore dell’innovazione è la piattaforma SHS (Super Hybrid System), che combina autonomia, efficienza e sicurezza ai massimi livelli, posizionando OMODA & JAECOO tra i protagonisti emergenti del panorama automobilistico elettrificato. L’obiettivo dichiarato è diventare il “marchio ibrido numero uno al mondo”.

Accanto all’evoluzione dei propri veicoli, OMODA & JAECOO espande la propria visione nel campo dell’intelligenza artificiale con il robot AiMOGA, simbolo della trasformazione digitale che caratterizza la nuova era dell’automotive intelligente.

Alla Milan Games Week & Cartoomics, questa sinergia tra tecnologia e cultura urbana prende forma in un evento esperienziale che parla direttamente al linguaggio delle nuove generazioni. Un progetto che riflette perfettamente la vocazione di OMODA & JAECOO: fondere gioco, musica e mobilità per immaginare insieme la città del futuro.

