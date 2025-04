OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto di Shanghai 2025

OMODA & JAECOO torna sotto i riflettori al Salone Internazionale dell’Auto di Shanghai 2025 con una potente offensiva di prodotto incentrata sulla sua nuovissima famiglia di NEV (New Energy Vehicles). In occasione del suo secondo anniversario, il marchio presenterà le OMODA 7 Super Hybrid, OMODA 5 Super Hybrid e JAECOO 5 EV, dimostrando la sua leadership globale nel settore delle nuove energie e la sua rapida crescita.

Il Salone, che aprirà le sue porte il 23 aprile, vedrà OMODA & JAECOO celebrare il tema “2 Years 2gether: from seed to speed”, un’occasione per riflettere sul percorso di crescita del marchio e annunciare nuovi piani strategici per il futuro. Questo ritorno a Shanghai segna un momento cruciale, poiché rappresenta il debutto della gamma completa di NEV della famiglia OMODA & JAECOO e un’evoluzione significativa rispetto alla prima mondiale del marchio avvenuta proprio al Salone dell’Auto di Shanghai nel 2023.

Fin dalla sua nascita, OMODA & JAECOO si è distinto per la sua forte identità di personalizzazione. Il primo modello strategico lanciato sul mercato globale, la OMODA 5, ha conquistato il cuore dei “New LOHAS” di tutto il mondo con il suo design crossover. Nel suo primo anno di commercializzazione, ha raggiunto oltre 100.000 clienti in più di 10 mercati tra Sud-Est asiatico, America Latina e Medio Oriente.

L’espansione globale di OMODA & JAECOO è stata rapida e significativa. All’inizio del 2024, con il lancio ufficiale in Spagna e l’apertura di un proprio stabilimento, il marchio è diventato il primo sub-brand del Gruppo Chery a entrare in Europa e il primo marchio automobilistico cinese a possedere un impianto produttivo nel continente. Il successo in Spagna è stato notevole, con OMODA che ha “battuto tutti i record nella storia moderna dell’industria automobilistica spagnola in termini di vendite nel primo anno di esistenza”, secondo il principale media spagnolo Carwow.

In soli due anni, OMODA & JAECOO ha raggiunto una presenza in 42 Paesi e regioni, aprendo oltre 1.300 showroom a livello mondiale e conquistando la fiducia di 500.000 clienti e il sostegno appassionato di 7 milioni di follower sui social media.

La Tecnologia Super Hybrid al Cuore del Successo

Il segreto del successo globale di OMODA & JAECOO risiede nella sua tecnologia ibrida all’avanguardia: il Super Hybrid System (SHS). Questa tecnologia offre un equilibrio perfetto tra efficienza termica (44,5%), prestazioni elevate (340 cavalli) e un’autonomia complessiva di oltre 1.200 km, grazie alla combinazione di un motore ibrido dedicato (DHE) di quinta generazione 1.5TGDI e di un’avanzata trasmissione ibrida dedicata (DHT).

Il primo modello a utilizzare questa tecnologia, il JAECOO 7 SHS, ha ridefinito gli standard di mercato con le sue prestazioni, autonomia e consumi ridotti. I test di durata della Super Hybrid Marathon mondiale hanno dimostrato le straordinarie capacità di questo sistema, con autonomie record raggiunte in diverse regioni del mondo.

Il mercato ha risposto con entusiasmo alla tecnologia SHS, con il JAECOO 7 Super Hybrid che ha ottenuto un successo immediato al lancio, piazzandosi tra i primi tre modelli di ibridi plug-in venduti in Spagna nel primo mese. Al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, OMODA & JAECOO presenterà il nuovissimo modello super ibrido OMODA 7 Super Hybrid, che promette un’autonomia complessiva di 1.250 km.

OMODA & JAECOO continua ad accelerare la sua strategia globale NEV e il Salone dell’Auto di Shanghai 2025 rappresenta un’occasione cruciale per mostrare le proprie capacità nel settore delle auto elettriche. Con il debutto di modelli come OMODA 7 Super Hybrid, OMODA 5 Super Hybrid e JAECOO 5 EV, il marchio sottolinea la sua leadership tecnologica e la sua strategia di “globalizzazione guidata dalla velocità”, dimostrando che innovazione e agilità sono le chiavi del successo globale.