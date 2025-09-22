OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto di Torino con la nuova generazione di SUV ibridi ed elettrificati

OMODA & JAECOO torna sotto i riflettori italiani in occasione del Salone dell’Auto di Torino 2025, portando in anteprima nazionale tre modelli innovativi che rappresentano la nuova frontiera della mobilità sostenibile. Allo stand ufficiale del brand saranno esposti Jaecoo 5 SHS-H, Omoda 5 SHS-H e Omoda 7 SHS-P, vetture che incarnano la visione tecnologica ed ecologica del marchio.

Durante i tre giorni della manifestazione, i visitatori avranno inoltre l’opportunità di partecipare ai test drive di Jaecoo 7 SHS-P e Omoda 9 SHS-P, due SUV già affermati sul mercato europeo grazie a sicurezza, autonomia e prestazioni da leader di categoria.

Tra le novità più attese spicca Omoda 7 SHS-P, crossover di ultima generazione che combina design futuristico, interni multisensoriali e il nuovo Super Hybrid System. Il modello è dotato di batteria ad alta capacità e trasmissione DHT dedicata, garantendo oltre 1.200 km di autonomia con consumi ridotti e prestazioni al vertice. Una proposta che segna un punto di riferimento per chi cerca tecnologia avanzata e piacere di guida in un SUV.

Il nuovo Jaecoo 5 SHS-H è pensato per chi ama esplorare senza rinunciare a comfort e sostenibilità. Con trazione anteriore, look outdoor e sistema Full Hybrid, rappresenta la soluzione ideale per la vita dinamica di tutti i giorni. L’abitacolo, ispirato al concetto “natural-tech”, è progettato per il benessere degli occupanti e degli amici a quattro zampe, consolidando la vocazione versatile del marchio.

Con i suoi 224 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, il nuovo Omoda 5 SHS-H dimostra come sportività e mobilità green possano convivere. L’autonomia estesa e un consumo medio di 19 km/l fissano nuovi standard per il segmento, rendendolo uno dei SUV ibridi più efficienti sul mercato.

I visitatori del Salone avranno l’opportunità di provare su strada due modelli già riconosciuti in Europa. Jaecoo 7 SHS-P, premiato con le 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza, rappresenta un SUV che unisce robustezza e tecnologia. Al suo fianco, l’ammiraglia Omoda 9 SHS-P si distingue per comfort premium, dotazioni di ultima generazione e l’affidabile piattaforma SHS – Super Hybrid System, che assicura autonomia estesa e alte prestazioni.

La presenza di OMODA & JAECOO al Salone di Torino 2025 conferma l’impegno del marchio nel proporre soluzioni di mobilità all’avanguardia, in grado di coniugare design, efficienza e sicurezza.