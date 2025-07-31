Connect with us

OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto IAA di Monaco con tante novità di prodotto

Published

OMODA & JAECOO, brand del prestigioso gruppo cinese Chery, si prepara a stupire il pubblico europeo al Salone Internazionale dell’Auto IAA di Monaco di Baviera, in programma dal 9 al 12 settembre 2025. Il 9 settembre, dalle ore 11:30 alle 12:15, si terrà la conferenza stampa ufficiale, durante la quale verranno presentati in anteprima modelli innovativi come l’Omoda 7 e il Jaecoo 5. Questi veicoli, destinati a sbarcare anche sul mercato italiano entro la fine dell’anno, promettono di ridefinire gli standard nell’automotive.

L’Omoda 7, pensato per i consumatori “NEO-TRENDY LOHAS”, si distingue per un design all’avanguardia che incarna il concetto “Art in motion X”. Questo crossover globale vanta un’ampia gamma di dotazioni tecniche, tra cui un sistema di interazione vocale a quattro zone, che permette a ogni passeggero di gestire il sistema di bordo in modo indipendente. Gli interni, caratterizzati da comfort di alto livello, offrono un abitacolo immersivo con uno schermo mobile da 15,6 pollici e un sistema HiFi a 12 altoparlanti. “Omoda 7 è progettato per rompere gli schemi della routine urbana, offrendo a chi guida un’esperienza automobilistica sofisticata e multisensoriale”.

Accanto all’Omoda 7, verrà presentato il Jaecoo 5, un SUV compatto concepito per chi ama la vita all’aria aperta. Con un design “natural-tech”, presenta linee esterne ispirate all’avventura e tre diverse motorizzazioni: benzina, ibrida HEV e elettrica al 100%. Gli interni, certificati TÜV in ecopelle atossica, dimostrano un’attenta considerazione del comfort sia per gli occupanti che per gli animali domestici. Con un ampio tetto panoramico e una capacità di carico espandibile da 480 a 1.180 litri, Jaecoo 5 è pronto ad affrontare qualsiasi terreno, grazie a sospensioni avanzate e sei modalità di guida.

I visitatori del Salone avranno l’opportunità di testare su strada modelli come l’Omoda 5 BEV e i super ibridi Jaecoo 7 e Omoda 9. La presenza di rappresentanti internazionali e nazionali del marchio assicurerà un’esperienza coinvolgente e informativa per tutti coloro che desiderano saperne di più sull’innovativa filosofia di OMODA & JAECOO, mirata a esplorare nuove frontiere della mobilità urbana.

 

