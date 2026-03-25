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Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

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Il panorama automobilistico italiano accoglie una scossa di innovazione tecnologica e lusso accessibile con il debutto ufficiale della nuova gamma Jaecoo Super Hybrid. Omoda & Jaecoo, brand appartenente al colosso Chery, ha presentato un’offensiva di prodotto senza precedenti, capace di ridefinire i canoni della mobilità sostenibile attraverso l’avanzato sistema Super Hybrid System (SHS). Con l’introduzione dei modelli Jaecoo 5 SHS-H, Jaecoo 7 SHS-H e l’ammiraglia Jaecoo 8 SHS-P, il costruttore punta a soddisfare ogni esigenza, dal commuting urbano alle avventure off-road più estreme, consolidando una crescita che in Italia ha già fatto segnare numeri da record.

Il nucleo di questa rivoluzione è rappresentato dall’ecosistema SHS, una piattaforma ingegneristica sviluppata per superare i limiti strutturali delle motorizzazioni ibride convenzionali e offrire prestazioni elevate senza rinunciare ai consumi contenuti. La strategia del brand si divide in due anime distinte ma complementari. Da un lato troviamo la tecnologia SHS-H (full hybrid), progettata per chi cerca la massima efficienza quotidiana senza il vincolo della ricarica esterna. Dall’altro debutta la configurazione SHS-P (plug-in hybrid), che eleva le prestazioni garantendo un’autonomia complessiva estesa e la possibilità di una guida totalmente elettrica per i centri urbani. Entrambe le soluzioni condividono un’architettura basata sul motore 1.5 TGDi a ciclo Miller, abbinato a trasmissioni dedicate DHT che ottimizzano i flussi energetici in tempo reale.

Al vertice della piramide si posiziona la Jaecoo 8 SHS-P, un SUV che trasforma il concetto di fuoristrada in un’esperienza da prima classe, definita dal brand come Super Off-Road First-Class Cabin. Questa ammiraglia non si limita a offrire spazio, ma rappresenta una piattaforma capace di coniugare prestazioni di altissimo livello e raffinatezza estrema. Equipaggiata con un sistema plug-in a tre motori elettrici e un motore termico, la vettura sprigiona una potenza complessiva di 428 CV, permettendo di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Ciò che rende questo modello distintivo è la capacità di superare il tradizionale compromesso tra prestazioni ed efficienza. Jaecoo 8 SHS-P offre infatti un’autonomia complessiva superiore ai 1.100 km, mantenendo consumi contenuti e garantendo al tempo stesso prestazioni di alto livello.

Ma la Jaecoo 8 SHS-P è soprattutto un trionfo di ingegneria strutturale. La carrozzeria vanta una rigidità torsionale di riferimento pari a 25.000 Nm/rad, una base solida che garantisce stabilità anche nelle condizioni di guida più estreme e permette al sistema ibrido di esprimersi con assoluta compostezza. Grazie al sistema ARDIS All-Road Intelligent per la gestione della trazione integrale AWD e alla tecnologia di torque vectoring, la vettura può affrontare terreni complessi con una precisione chirurgica e superare guadi fino a 600 mm di profondità. Per garantire una fluidità di marcia senza paragoni, gli ammortizzatori CDC analizzano il fondo stradale centinaia di volte al secondo, regolando lo smorzamento in pochi millisecondi per filtrare ogni asperità.

L’abitacolo è un vero santuario di benessere multisensoriale, dove ogni dettaglio è pensato per isolare gli occupanti dal caos esterno. Il lusso tattile è garantito da rivestimenti in pelle Nappa e dal cielo dell’abitacolo in velluto, mentre il comfort climatico è affidato a ben 25 bocchette di climatizzazione distribuite in tutto lo spazio interno. La tecnologia di bordo raggiunge vette altissime con un Head-up Display a realtà aumentata (AR-HUD) da 50 pollici, un doppio schermo da 12”3 e un impianto audio SONY a 14 altoparlanti. La sicurezza è invece presidiata da 19 funzioni ADAS di assistenza intelligente e ben 10 airbag. Proposta nell’allestimento Exclusive a sette posti, la Jaecoo 8 SHS-P include di serie dotazioni premium come sedili ventilati, riscaldati e massaggianti, oltre alla funzione V2L (Vehicle-to-Load) che permette di utilizzare l’energia dell’auto per alimentare dispositivi esterni, rendendola un vero hub energetico mobile. Il prezzo, chiavi in mano, parte da 53.900 euro che in promozione scendono a 47.400 euro grazie a vantaggi fino a 6.500 euro in caso di permuta.

Nel cuore della gamma si conferma la Jaecoo 7 SHS-H, il SUV che incarna l’equilibrio tra innovazione e concretezza. Il suo sistema full hybrid SHS-H si compone di un motore 1.5 TGDi e di un doppio motore elettrico che possono lavorare in modalità serie e parallela ottenendo un’autonomia complessiva di oltre 1.200 km con un pieno e una ricarica completa e che assicurano un’erogazione della potenza progressiva e lineare che garantisce un controllo costante in ogni condizione. La sicurezza è certificata dalle cinque stelle Euro NCAP, ottenute grazie a una scocca realizzata per l’80% in acciai ad alta resistenza e oltre 20 sistemi ADAS. I prezzi partono da 33.900 euro che scendono fino a 26.900 euro grazie a una serie di vantaggi per un periodo limitato.

Per chi vive la città con uno spirito dinamico, la Jaecoo 5 SHS-H offre una soluzione compatta da 438 cm che non rinuncia alla robustezza. Si distingue per un approccio pratico, con un bagagliaio modulabile fino a 1.180 litri e un abitacolo progettato con materiali certificati TÜV, ideale anche per chi viaggia con animali domestici. Il sistema full hybrid da 224 CV permette consumi contenuti (circa 5,3 l/100 km) e un’autonomia superiore ai 900 km, rendendo l’ibrido una scelta naturale e accessibile con un listino che parte da 28.900 euro, per l’allestimento Pure. Anche qui, il listino di ingresso scende a 23.800 euro grazie a vantaggi fino a oltre 5.000 euro

L’espansione di Omoda & Jaecoo è supportata da dati di mercato straordinari. A febbraio 2026, il brand ha registrato in Italia una crescita del 473% su base annua, raggiungendo il 2,5% di quota di mercato tra i privati. Questo successo è sostenuto da una solida struttura post-vendita, con un centro logistico a Milano capace di consegnare ricambi in tutta Italia entro 48 ore. La fiducia nella qualità costruttiva è suggellata da una garanzia di 7 anni o 150.000 km, confermando l’ambizione del gruppo Chery di guidare la transizione verso una mobilità più evoluta e lussuosa.

 

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