Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

OMODA & JAECOO: arrivano nelle concessionarie Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 ICE e Jaecoo 5 EV

Published

Dopo il debutto milanese durante la Super Hybrid Night all’Alcatraz, OMODA & JAECOO porta finalmente nelle concessionarie italiane i nuovi modelli Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 ICE e Jaecoo 5 EV, dando ufficialmente il via alla fase di lancio nazionale. Il primo contatto con la stampa si è svolto nella splendida cornice di Carmignano, nel cuore delle colline toscane, dove giornalisti e addetti ai lavori hanno potuto scoprire da vicino una gamma SUV compatta che promette di ridefinire gli standard del segmento.

Il nuovo Omoda 5 SHS-H si presenta come il crossover full hybrid da 224 CV capace di coniugare prestazioni brillanti e consumi contenuti (5,3 l/100 km WLTP). Grazie al sistema Super Hybrid System (SHS-H), che combina il motore 1.5 TGDi a ciclo Miller con due unità elettriche e una batteria da 1,8 kWh, il SUV offre un’autonomia complessiva di oltre 900 km, garantendo al tempo stesso emissioni ridotte e piacere di guida elevato.

Costruito sulla piattaforma T1X, Omoda 5 SHS-H mantiene le linee fluide e moderne tipiche del brand, con un design esterno scolpito e un abitacolo digitale di nuova generazione. All’interno spiccano il doppio display da 12,3”, materiali di qualità e un’atmosfera high-tech che trasmette immediatamente sensazioni di comfort e modernità.

Disponibile in due allestimenti, Pure e Premium, Omoda 5 SHS-H parte da 28.500 euro chiavi in mano, mentre la versione top di gamma è proposta a 31.500 euro. Entrambe le versioni offrono trazione anteriore, cambio DHT150 e sospensioni indipendenti su tutte le ruote.

La versione Pure include un equipaggiamento di serie completo con Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima automatico bi-zona, ADAS di ultima generazione e cerchi in lega da 17”. La Premium aggiunge dettagli di livello superiore come sedili ventilati e riscaldati, impianto audio SONY a 8 altoparlanti, tetto apribile, ricarica wireless da 50W e telecamere a 540° con vista “auto trasparente”.

In fase di lancio, fino al 30 novembre 2025, è disponibile una formula finanziaria con anticipo di 4.890 euro, 35 rate da 149 euro e maxi rata finale di 16.396 euro (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,22%), offerta in collaborazione con CA Auto Bank.

Con il nuovo Jaecoo 5, OMODA & JAECOO si rivolge agli amanti della natura e dell’avventura, offrendo un SUV compatto che combina robustezza, comfort e tecnologia. Lungo 438 cm, il modello si posiziona tra i segmenti B e C SUV e debutta in due versioni: benzina e 100% elettrica, in attesa dell’imminente variante full hybrid SHS-H.

Il design del Jaecoo 5 è inconfondibile: calandra verticale a effetto “cascata”, linee scolpite e tetto black gloss per un look contemporaneo e dinamico. Gli interni, realizzati in ecopelle certificata TÜV, sono spaziosi e raffinati, con un tetto panoramico da 1,45 m² e oltre 35 vani portaoggetti, pensati anche per chi viaggia con animali domestici.

Dotato di sospensioni indipendenti, telaio ad alta rigidità (23.500 Nm/grado) e capacità di guado fino a 60 cm, il SUV è progettato per affrontare ogni terreno con sicurezza, grazie anche alle modalità di guida ECO, NORMAL e SPORT.

La versione ICE adotta un motore 1.6 TGDi da 147 CV con cambio automatico 7DCT, mentre la EV 100% elettrica offre 211 CV, batteria da 61 kWh e tecnologie di ultima generazione come Vehicle-to-Load (V2L) e aggiornamenti OTA. Entrambe le versioni vantano 21 sistemi ADAS, display centrale da 13,2”, cerchi da 18” e un design studiato per offrire massimo comfort.

L’allestimento Exclusive eleva ulteriormente l’esperienza con sedili riscaldati e ventilati, portellone elettrico, climatizzatore bi-zona, impianto SONY e tetto panoramico. La gamma colori comprende le tinte Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray, con interni a scelta tra bianco o nero.

Anche per Jaecoo 5 ICE è prevista una promozione valida fino al 30 novembre, con anticipo di 5.570 euro, 35 rate da 179 euro e maxi rata di 16.342 euro, formula sempre firmata CA Auto Bank.

Il mercato italiano sta premiando la strategia di OMODA & JAECOO: a ottobre 2025, il brand ha raggiunto l’1,9% di quota nel mercato privati con 1.356 immatricolazioni, superando le 11.000 consegne da inizio anno, di cui il 68% a clienti privati. I modelli Omoda 5 e Jaecoo 7 si confermano tra i top 10 del segmento C-SUV, forti di un mix vincente di prestazioni, autonomia fino a 1.200 km e sicurezza a 5 stelle Euro NCAP.

A livello globale, OMODA & JAECOO ha superato le 630.000 unità vendute in soli due anni, con 211.000 consegne da inizio 2025 (+38% rispetto al 2024). L’Europa, con Italia, Spagna e Regno Unito in prima linea, resta una delle aree strategiche per il marchio, che continua la sua espansione verso nuovi mercati come Germania, Francia e Croazia.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Società

“CIRCO MASSIMO”: Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Alpine A290, nuove livree e funzione One Pedal: prezzi e versioni
Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero, “L’Orazero in Tour” continua: nuovi sold out e due nuove date
Call My Agent - Italia 3

Spettacolo

Call My Agent – Italia 3, la “famiglia” sotto pressione tra realtà e finzione

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

OMODA & JAECOO: arrivano nelle concessionarie Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 ICE e Jaecoo 5 EV

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Spettacolo

Paola Iezzi: “Superstar” è il nuovo singolo, dal 7 novembre in radio e in digitale

Motori

BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

Motori

LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Honda svela il prototipo V3R 900 E-Compressor: una nuova era di performance

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Topo Gigio debutta a teatro: il musical “Strapazzami di Coccole” incanta Milano e Roma

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Dal 4 al 7 novembre 2025, Kia sarà protagonista a Ecomondo, l’evento internazionale dedicato alla green e circular economy, presso Rimini Fiera e Palacongressi....

1 giorno ago

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

L’evento motociclistico annuale EICMA, ospitato a Milano, si alza in sella con grande entusiasmo grazie alla rappresentazione del Gruppo Piaggio, un gigante nel mondo...

1 giorno ago

Motori

BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

BYD, leader nella mobilità elettrica, lancia la nuova iniziativa “Back Friday”, una promozione che si estenderà per tutto il mese di novembre. Questa iniziativa...

1 giorno ago

Motori

LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

LEXUS LBX, noto per il suo approccio “premium casual”, continua a sorprendere con la nuova Vibrant Edition. Questo crossover compatto, il più venduto dal...

1 giorno ago