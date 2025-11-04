OMODA & JAECOO: arrivano nelle concessionarie Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 ICE e Jaecoo 5 EV

Dopo il debutto milanese durante la Super Hybrid Night all’Alcatraz, OMODA & JAECOO porta finalmente nelle concessionarie italiane i nuovi modelli Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 ICE e Jaecoo 5 EV, dando ufficialmente il via alla fase di lancio nazionale. Il primo contatto con la stampa si è svolto nella splendida cornice di Carmignano, nel cuore delle colline toscane, dove giornalisti e addetti ai lavori hanno potuto scoprire da vicino una gamma SUV compatta che promette di ridefinire gli standard del segmento.

Il nuovo Omoda 5 SHS-H si presenta come il crossover full hybrid da 224 CV capace di coniugare prestazioni brillanti e consumi contenuti (5,3 l/100 km WLTP). Grazie al sistema Super Hybrid System (SHS-H), che combina il motore 1.5 TGDi a ciclo Miller con due unità elettriche e una batteria da 1,8 kWh, il SUV offre un’autonomia complessiva di oltre 900 km, garantendo al tempo stesso emissioni ridotte e piacere di guida elevato.

Costruito sulla piattaforma T1X, Omoda 5 SHS-H mantiene le linee fluide e moderne tipiche del brand, con un design esterno scolpito e un abitacolo digitale di nuova generazione. All’interno spiccano il doppio display da 12,3”, materiali di qualità e un’atmosfera high-tech che trasmette immediatamente sensazioni di comfort e modernità.

Disponibile in due allestimenti, Pure e Premium, Omoda 5 SHS-H parte da 28.500 euro chiavi in mano, mentre la versione top di gamma è proposta a 31.500 euro. Entrambe le versioni offrono trazione anteriore, cambio DHT150 e sospensioni indipendenti su tutte le ruote.

La versione Pure include un equipaggiamento di serie completo con Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima automatico bi-zona, ADAS di ultima generazione e cerchi in lega da 17”. La Premium aggiunge dettagli di livello superiore come sedili ventilati e riscaldati, impianto audio SONY a 8 altoparlanti, tetto apribile, ricarica wireless da 50W e telecamere a 540° con vista “auto trasparente”.

In fase di lancio, fino al 30 novembre 2025, è disponibile una formula finanziaria con anticipo di 4.890 euro, 35 rate da 149 euro e maxi rata finale di 16.396 euro (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,22%), offerta in collaborazione con CA Auto Bank.

Con il nuovo Jaecoo 5, OMODA & JAECOO si rivolge agli amanti della natura e dell’avventura, offrendo un SUV compatto che combina robustezza, comfort e tecnologia. Lungo 438 cm, il modello si posiziona tra i segmenti B e C SUV e debutta in due versioni: benzina e 100% elettrica, in attesa dell’imminente variante full hybrid SHS-H.

Il design del Jaecoo 5 è inconfondibile: calandra verticale a effetto “cascata”, linee scolpite e tetto black gloss per un look contemporaneo e dinamico. Gli interni, realizzati in ecopelle certificata TÜV, sono spaziosi e raffinati, con un tetto panoramico da 1,45 m² e oltre 35 vani portaoggetti, pensati anche per chi viaggia con animali domestici.

Dotato di sospensioni indipendenti, telaio ad alta rigidità (23.500 Nm/grado) e capacità di guado fino a 60 cm, il SUV è progettato per affrontare ogni terreno con sicurezza, grazie anche alle modalità di guida ECO, NORMAL e SPORT.

La versione ICE adotta un motore 1.6 TGDi da 147 CV con cambio automatico 7DCT, mentre la EV 100% elettrica offre 211 CV, batteria da 61 kWh e tecnologie di ultima generazione come Vehicle-to-Load (V2L) e aggiornamenti OTA. Entrambe le versioni vantano 21 sistemi ADAS, display centrale da 13,2”, cerchi da 18” e un design studiato per offrire massimo comfort.

L’allestimento Exclusive eleva ulteriormente l’esperienza con sedili riscaldati e ventilati, portellone elettrico, climatizzatore bi-zona, impianto SONY e tetto panoramico. La gamma colori comprende le tinte Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray, con interni a scelta tra bianco o nero.

Anche per Jaecoo 5 ICE è prevista una promozione valida fino al 30 novembre, con anticipo di 5.570 euro, 35 rate da 179 euro e maxi rata di 16.342 euro, formula sempre firmata CA Auto Bank.

Il mercato italiano sta premiando la strategia di OMODA & JAECOO: a ottobre 2025, il brand ha raggiunto l’1,9% di quota nel mercato privati con 1.356 immatricolazioni, superando le 11.000 consegne da inizio anno, di cui il 68% a clienti privati. I modelli Omoda 5 e Jaecoo 7 si confermano tra i top 10 del segmento C-SUV, forti di un mix vincente di prestazioni, autonomia fino a 1.200 km e sicurezza a 5 stelle Euro NCAP.

A livello globale, OMODA & JAECOO ha superato le 630.000 unità vendute in soli due anni, con 211.000 consegne da inizio 2025 (+38% rispetto al 2024). L’Europa, con Italia, Spagna e Regno Unito in prima linea, resta una delle aree strategiche per il marchio, che continua la sua espansione verso nuovi mercati come Germania, Francia e Croazia.