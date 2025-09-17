OMODA & JAECOO celebra la vendita dell’auto n. 10.000 in Italia

A poco più di un anno dal lancio sul mercato italiano, il brand automobilistico OMODA & JAECOO ha raggiunto un traguardo significativo con la vendita della sua vettura n. 10.000. L’evento è stato celebrato presso il concessionario Gino di Torino, alla presenza del CEO globale Shawn Xu, che sottolinea l’importanza strategica del mercato italiano per il marchio.

Ad agosto, la quota di mercato del brand ha raggiunto l’1,63% nel segmento privati, posizionandosi tra i principali protagonisti del comparto C-SUV. I modelli Omoda 5 e Jaecoo 7 sono tra i primi dieci del segmento, noti per le loro prestazioni, autonomia fino a 1.200 km e sicurezza certificata a 5 stelle Euro NCAP.

OMODA & JAECOO ha superato le 630.000 consegne a livello mondiale in soli due anni. Solo nel 2025, le vendite hanno superato le 211.000 unità, un incremento del 38% rispetto all’anno precedente. L’Europa, con l’Italia, la Spagna e il Regno Unito in testa, rappresenta un’area cruciale per l’espansione del brand.

Fattore chiave per il successo delle vendite è la rete di distribuzione in espansione, con 105 contratti già firmati e 73 concessionari operativi. Si prevede di raggiungere 110 entro la fine dell’anno, garantendo una copertura capillare del territorio nazionale. Inoltre, grazie al Centro Logistico di Basiano, i ricambi sono disponibili in tutta Italia entro 24/48 ore.

OMODA & JAECOO offre una gamma coperta da un’ampia garanzia di 7 anni/150.000 km, estesa a 8 anni/160.000 km per i componenti elettrici, insieme a una protezione contro la corrosione valida per 12 anni. Questo rafforza la posizione del brand come uno dei più dinamici nel panorama automobilistico emergente.