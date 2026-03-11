OMODA & JAECOO cresce ad un ritmo sostenuto in Italia a febbraio

Omoda & Jaecoo continua a sorprendere il mercato automobilistico italiano registrando a febbraio una crescita record del +473% su base annua, con 3.043 unità vendute e una quota di mercato pari al 2,5% tra i clienti privati. Un risultato straordinario che conferma l’Italia come uno dei mercati più dinamici e strategici per il marchio.

Dall’ingresso ufficiale nel nostro Paese, avvenuto nel luglio 2024, Omoda & Jaecoo ha mantenuto un percorso di crescita costante, raggiungendo traguardi notevoli già nei primi mesi del 2026. A gennaio le vendite avevano infatti superato le 2.500 unità, segnando un incremento del 368% rispetto all’anno precedente. La performance di febbraio consolida questo trend positivo e posiziona il brand tra i protagonisti emergenti del panorama automobilistico europeo.

Secondo quanto emerso, il successo del marchio deriva da una gamma di prodotti sempre più competitiva e in sintonia con le richieste del mercato italiano. Spicca in particolare la Omoda 5 SHS-H, che ha superato le 1.000 unità mensili a soli cinque mesi dal lancio, diventando uno dei modelli simbolo del brand. Grande attenzione sta riscuotendo anche la nuova Omoda 7 SHS-P, presentata a fine gennaio, che combina design contemporaneo e tecnologia ibrida di ultima generazione.

Per il 2026 l’azienda punta a espandere ulteriormente l’offerta, introducendo nuovi modelli destinati a rafforzare la presenza sul mercato italiano: Jaecoo 5 SHS-H, Jaecoo 7 SHS-H, Jaecoo 8 SHS-P e Omoda 4 SHS-H. Questa strategia punta a coprire una gamma più ampia di segmenti, consolidando la crescita e incrementando la competitività complessiva del marchio.

Alla base di questa espansione si trova la piattaforma tecnologica SHS Super Hybrid, che riflette la filosofia costruttiva del gruppo Chery. Essa si distingue per i tre vantaggi chiave: Super High Power, Super Low Consumption e Super Long Combined Range. Grazie a queste caratteristiche, Omoda & Jaecoo offre soluzioni di mobilità sostenibile che rispondono alle esigenze di efficienza e innovazione del pubblico europeo.

Un ruolo centrale nella crescita del brand è occupato dalla nuova Omoda 7 SHS-P, presentata come simbolo del connubio fra tecnologia, design e lifestyle. Il suo linguaggio stilistico si ispira al concetto di “Art in Motion”, esprimendo una visione dinamica e futuristica dell’automobile, coerente con l’identità del marchio.

Il successo italiano va di pari passo con l’espansione globale. A febbraio, Omoda & Jaecoo ha registrato 50.076 vetture vendute nel mondo, in crescita del 153% su base annua. Il segmento dei veicoli a nuova energia (NEV) ha raggiunto 28.337 unità, con un incremento del 307%. Le vendite globali cumulative hanno ormai superato le 900.000 unità, confermando la rapidità di crescita del marchio e la sua capacità di competere con i principali player internazionali.

La performance italiana, in particolare, rappresenta una chiara dimostrazione del successo della strategia europea del gruppo, che punta su una combinazione di posizionamento di mercato, forza di prodotto e integrazione locale. Omoda & Jaecoo ha saputo adattare la propria proposta alle esigenze dei consumatori europei, con un focus su design, innovazione e sostenibilità.

Con oltre 2,4 milioni di vetture prodotte e più di un milione destinate ai mercati esteri, il gruppo Chery – di cui Omoda & Jaecoo fa parte – si conferma il principale esportatore automobilistico cinese nel mondo. Il marchio continua così a rafforzare la propria presenza in Europa e in particolare in Italia, dove l’approccio innovativo e la strategia di espansione anticipano un 2026 all’insegna di ulteriori successi.