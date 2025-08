OMODA & JAECOO diventa il nuovo partner automobilistico di ACF Fiorentina

Un’importante partnership è stata annunciata nel mondo sportivo e automobilistico: ACF Fiorentina ha scelto Brandini, rappresentato dai marchi OMODA & JAECOO, come nuovo Official Automotive Partner per la prossima stagione sportiva. Questo accordo segna un debutto significativo poiché rappresenta la prima collaborazione di questo tipo in Italia per OMODA & JAECOO, che si sta affermando come un nuovo protagonista nel panorama automotive internazionale.

L’unione tra ACF Fiorentina e OMODA & JAECOO riflette la crescente attrattività del club verso marchi globali di nuova generazione, che vedono nel calcio un’opportunità per ottenere visibilità e consolidare il loro valore. “Questa partnership rappresenta un passo importante per il nostro Club: condividiamo con Brandini e OMODA & JAECOO una visione moderna e attenta al futuro. Non è solo una collaborazione commerciale, ma un legame fondato su valori comuni come innovazione, sostenibilità e radicamento nel territorio. Siamo felici di intraprendere questo percorso insieme”, ha affermato Enrico Peruzzo, Revenue Director di ACF Fiorentina.

La collaborazione tra queste realtà, accomunate dalla loro origine toscana, sottolinea l’attenzione verso l’innovazione e la mobilità sostenibile. OMODA & JAECOO offrirà soluzioni tecnologiche d’avanguardia per supportare la mobilità del club, sia dentro che fuori dal campo. Niccolò Brandini, Business Development Manager del Gruppo Brandini, ha espresso entusiasmo dichiarando: “Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con ACF Fiorentina, uno dei protagonisti più riconosciuti e influenti del panorama calcistico nazionale. Per Brandini e OMODA & JAECOO è un onore affiancare un club di tale prestigio, questa collaborazione rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione”.

OMODA & JAECOO è uno dei brand del gruppo Chery, primo gruppo automotive cinese per esportazioni nel mondo. La compagnia è nota per la produzione di veicoli che spaziano dai tradizionali motori a combustione interna a soluzioni completamente elettriche, posizionandosi alsolido avanguardistico nel settore della mobilità sostenibile. Con oltre 2,4 milioni di vetture prodotte e oltre un milione destinate ai mercati esteri, la presenza di Chery e dei suoi marchi in Italia promette di apportare valore aggiunto al mercato automobilistico locale e al tessuto sportivo.