Omoda & Jaecoo entra a far parte della Water Defenders Alliance

Omoda & Jaecoo, noto marchio del gruppo cinese Chery, ha annunciato la sua adesione alla Water Defenders Alliance, un progetto ambizioso promosso da LifeGate per combattere l’inquinamento da plastiche e microplastiche nei mari italiani. Questo impegno sottolinea ulteriormente l’attenzione del marchio per l’ambiente e la sostenibilità.

Omoda & Jaecoo ha deciso di implementare tre dispositivi “cattura plastica” nei porti di Venezia, Rimini e Palermo. Questi strumenti, noti come Seabin, possono filtrare fino a 25.000 litri di acqua all’ora e sono capaci di raccogliere circa 500 chili di rifiuti all’anno, comprese microplastiche fino a 2 mm di diametro. La loro efficienza nei porti è particolarmente rilevante poiché sfruttano i punti di accumulo dei rifiuti causati da venti e correnti.

Oltre alla pulizia delle acque, l’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulle gravi conseguenze dell’inquinamento da microplastiche. Questi minuscoli frammenti non solo minacciano la biodiversità del Mediterraneo, ma rappresentano anche un rischio per la salute umana, infiltrandosi nella catena alimentare.

I concessionari Omoda & Jaecoo in Italia non solo sosterranno l’adozione dei Seabin ma saranno anche protagonisti nella narrazione dell’iniziativa, promuovendo la sensibilizzazione ambientale a livello locale. Questo riflette l’impegno del marchio non solo per la vendita di autoveicoli a basse emissioni, ma anche per un movimento culturale più ampio volto a promuovere la sostenibilità.

Secondo Enea Roveda, Ceo di LifeGate, “Siamo lieti di dare il benvenuto a un nuovo alleato nella nostra Water Defenders Alliance, nata per generare un impatto positivo, concreto e misurabile nella tutela della salute dei nostri mari. Grazie ai Seabin, non solo otteniamo risultati immediati rimuovendo plastiche e microplastiche dal mare, ma rafforziamo anche il nostro impegno nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Vogliamo infatti sottolineare quanto siano fondamentali le azioni e le scelte quotidiane per preservare la salute dei nostri mari… e, di riflesso, la nostra stessa.”

A livello globale, Omoda & Jaecoo sta giocando un ruolo chiave attraverso iniziative ESG in regiorni quali il Medio Oriente, supportando sforzi verso un ecosistema a emissioni net zero e un futuro di mobilità sostenibile. L’impegno del marchio è testimoniato dal programma “New Energy, New Eco, New Era” lanciato nell’annuale Ecological Conference a Wuhu, Cina.

Omoda & Jaecoo si conferma dunque non solo un pioniere nell’industria automobilistica, ma anche un esempio responsabile per aziende e individui che vogliono contribuire a un cambiamento positivo e duraturo per l’ambiente.