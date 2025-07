OMODA & JAECOO entra in UNRAE e festeggia un anno in Italia con risultati da protagonista

OMODA & JAECOO AUTOMOTIVE ITALY, il marchio del Gruppo cinese Chery, sceglie UNRAE per consolidare il proprio posizionamento nel mercato italiano. Con l’ingresso nell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, il brand premium di Chery rafforza la presenza dei costruttori asiatici in Italia, testimoniando la crescente attrattività del nostro mercato per i marchi internazionali.

In meno di due anni dal lancio globale, Omoda & Jaecoo ha già superato le 410.000 unità vendute, con una crescita del 54% nel primo semestre 2024 rispetto all’anno precedente. Il Gruppo Chery, secondo produttore automobilistico cinese con 27 anni di storia e oltre 25 milioni di veicoli venduti nel mondo, punta con decisione sull’Europa, individuando l’Italia come tappa strategica per l’espansione nel Vecchio Continente.

Oggi Omoda & Jaecoo celebra il primo anno di attività della subsidiary italiana, registrando oltre 7.000 immatricolazioni dal lancio commerciale avvenuto a luglio 2024. Un traguardo che conferma l’interesse del pubblico italiano per il design distintivo e le tecnologie avanzate dei modelli del marchio.

Il mese di giugno 2025 si è chiuso con 1.297 immatricolazioni, pari a una quota di mercato che sfiora l’1% in un contesto di flessione del mercato del 17,6% rispetto all’anno precedente. Un risultato che si distingue soprattutto per le vendite nel canale privati, che hanno rappresentato il 68% del totale, con una quota record dell’1,3%, evidenziando la crescente fiducia dei consumatori italiani verso Omoda & Jaecoo.

L’ingresso in UNRAE segna un ulteriore passo nella strategia di radicamento di Omoda & Jaecoo in Italia, come sottolinea Kevin Cheng, CEO della filiale italiana, che ha dichiarato: “Questa scelta rispecchia la nostra missione di arrivare in Europa per l’Europa, instaurando relazioni solide con i nostri dealer e con il tessuto industriale italiano”. Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE, ha evidenziato come l’adesione di Omoda & Jaecoo testimoni la capacità dell’associazione di attrarre i brand più promettenti e tecnologicamente innovativi del panorama internazionale.

A trainare la crescita in Italia è la gamma SuperHybrid, che a giugno ha rappresentato il 44% delle immatricolazioni, confermando la tecnologia SHS – Super Hybrid System – come uno dei pilastri della strategia a basso impatto ambientale del marchio. Modelli come Omoda 9 e Jaecoo 7 Super Hybrid si sono distinti per efficienza e autonomia estesa, con Jaecoo 7 che è risultata l’auto più venduta nel segmento C-SUV plug-in tra i privati a giugno.

Dopo aver consolidato la propria presenza nel mercato retail, Omoda & Jaecoo punta ora al segmento flotte, ampliando l’offerta per il canale business grazie a una gamma tecnologicamente avanzata e a un posizionamento competitivo. La crescita del brand si accompagna a una rete distributiva capillare: in soli dodici mesi, Omoda & Jaecoo ha costruito una rete di 65 punti vendita e assistenza in tutta Italia, con l’obiettivo di raggiungere i 100 dealer entro la fine dell’anno, garantendo una presenza capillare sul territorio nazionale.

Il servizio post vendita rappresenta un altro elemento qualificante della proposta del marchio. Grazie all’accordo con Arcese, leader della logistica, Omoda & Jaecoo garantisce consegne del 98% dei ricambi entro 24 ore in tutta Italia (48 ore per le isole), assicurando rapidità e affidabilità nell’assistenza.