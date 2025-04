OMODA & JAECOO festeggia il secondo anniversario con un traguardo straordinario: 500.000 clienti

OMODA & JAECOO, il brand automobilistico che sta rapidamente conquistando il mercato globale, celebra il suo secondo anniversario con un risultato eccezionale: oltre 500.000 clienti in tutto il mondo. Nato a Shanghai due anni fa, il marchio ha saputo distinguersi nel panorama automobilistico per la sua forte personalità.

Per celebrare questo importante traguardo, OMODA & JAECOO ha lanciato l’iniziativa globale “2 Years 2gether“, un tributo a questo straordinario percorso di crescita. Le celebrazioni sono iniziate con “My Journey with OMODA & JAECOO“, un evento interculturale che coinvolge proprietari, partner, concessionari, media e dipendenti in tutto il mondo. Attraverso video emozionanti, oltre 1.000 testimonianze autentiche stanno confluendo sui social media, dando vita a una celebrazione digitale di portata globale.

Questo movimento globale senza precedenti sottolinea non solo l’appeal internazionale del marchio, ma anche la fiducia che OMODA & JAECOO ha saputo conquistare, testimoniata dai 500.000 utenti globali e dagli oltre 7 milioni di follower appassionati. In meno di due anni, OMODA & JAECOO è passato dall’essere un nuovo arrivato nel settore automobilistico a diventare uno dei marchi in più rapida crescita. Il brand ha infranto i record di crescita delle vendite in Spagna nel suo primo anno, ha venduto oltre 1.000 unità con una quota di mercato dell’1,48% nel mese di debutto nel Regno Unito, diventando il marchio automobilistico con la crescita più rapida in quel paese, e ha dominato il mercato israeliano con una quota di mercato dell’85%.

Questi risultati straordinari sono stati raggiunti grazie alle innovazioni rivoluzionarie di OMODA & JAECOO nella tecnologia Super Hybrid. Il JAECOO 7 Super Hybrid, dotato del rivoluzionario Super Hybrid System (SHS), ha ottenuto un successo notevole a livello globale, posizionandosi tra i primi tre modelli ibridi plug-in in Spagna nel mese di lancio e guidando il suo segmento nel Regno Unito e in Israele. La tecnologia SHS sta ridefinendo gli standard del mercato globale dei veicoli ibridi grazie alle prestazioni elevate, all’autonomia estesa e all’efficienza dei consumi.

Mentre si avvicina il secondo anniversario, OMODA & JAECOO si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua storia. Sono in programma eventi coinvolgenti come le mostre O-UNIVERSE e l’attesissimo lancio del crossover Cyber Mecha, OMODA 3, che metteranno in luce il potenziale del marchio. Rivolgendosi al nuovo pubblico LOHAS di OMODA e alle nuove élite di JAECOO, il marchio punta a conquistare i mercati globali con innovazioni ibride e design all’avanguardia.

Le celebrazioni transcontinentali del secondo anniversario di OMODA & JAECOO sveleranno il prossimo capitolo di questa storia di successo!