OMODA & JAECOO lancia il suo International User Summit 2025: un viaggio nel futuro della mobilità

Dal 17 al 21 ottobre, nella sua sede di Wuhu in Cina, OMODA & JAECOO riunisce utenti, media e partner da tutto il mondo per l’attesissimo International User Summit 2025, un evento globale dedicato alla co-creazione e all’innovazione tecnologica nel settore automotive. Il Summit rappresenta uno dei momenti chiave dell’anno per il brand, che apre le porte del suo quartier generale per svelare nuovi modelli, soluzioni di mobilità intelligente e progetti strategici di portata internazionale.

Protagonisti assoluti del Summit saranno Omoda 3 e Omoda 6 Concept, due modelli che incarnano la visione tecnologica e stilistica del marchio. Omoda 3 si distingue per il suo design Cyber Mecha, caratterizzato da linee geometriche affilate, proporzioni decise e dettagli high-tech. La nuova colorazione esclusiva Stellar Blue riflette le sfumature dell’O-Universo e fonde reale e virtuale in un unico linguaggio estetico. Gli interni ispirati alle astronavi futuristiche creano un’esperienza immersiva per conducente e passeggeri, trasformando ogni viaggio in un’avventura interstellare.

Il SUV è il primo modello costruito sulla piattaforma modulare SNA, progettata per supportare più tipologie di propulsione, dalla termica all’elettrica. Omoda 3 porta con sé una nuova filosofia di co-creazione con gli utenti, offrendo possibilità avanzate di personalizzazione e un kit racing ufficiale dedicato alle nuove generazioni.

Omoda 6 Concept, invece, mostra una direzione ancora più ambiziosa: prestazioni robuste, architettura tecnologica evoluta e fusione tra individualità e praticità. Un’anteprima concreta della mobilità di domani.

Durante il Summit sarà presentata un’altra importante novità: il debutto del sistema APA (Automatic Parking Assist) e RPA (Remote Parking Assist) su Omoda 7.

Il sistema APA offre manovre precise e fluide grazie a un database globale di oltre 1.000 scenari di parcheggio, garantendo tempi ridotti e una gestione ottimale anche negli spazi più stretti. Con RPA, i conducenti possono controllare il parcheggio dall’esterno del veicolo, sfruttando sensori e feedback in tempo reale per evitare ostacoli e minimizzare i rischi. Questa tecnologia segna un passo avanti significativo nella mobilità intelligente e user-centric.

OMODA & JAECOO consolida il suo ruolo di protagonista dell’ecosistema di mobilità intelligente, puntando su connettività, emozione e sostenibilità. Il nuovo linguaggio stilistico “Art in Motion 2.0-X” rafforza l’identità visiva dei modelli, mentre la tecnologia Super Hybrid eleva l’efficienza energetica.

Modelli come Omoda 9 Super Hybrid e Jaecoo 7 Super Hybrid hanno ottenuto le cinque stelle Euro NCAP, confermando gli alti standard di sicurezza del brand. Inoltre, Jaecoo 5 ha ricevuto la certificazione TÜV SÜD per il suo abitacolo pet-friendly, evidenziando l’attenzione verso un’esperienza di viaggio più umana e sostenibile.

Uno dei momenti più attesi del Tech Carnival sarà la presentazione di AiMOGA, la piattaforma di intelligenza robotica di OMODA & JAECOO, e del suo primo robot umanoide, Mornine. Questo assistente robotico integra navigazione autonoma ad alta precisione, apprendimento rinforzato e riconoscimento vocale avanzato. Dopo i primi lanci internazionali, AiMOGA si prepara a diventare un compagno intelligente universale negli showroom del futuro.

OMODA & JAECOO ridefinisce anche il concetto di showroom con il prototipo “One Store, Two Vibes”, che mette in risalto la doppia anima del marchio: crossover per Omoda e fuoristrada elegante per Jaecoo. Questo nuovo format unisce esperienza d’acquisto, lifestyle e community, creando un ambiente dinamico e interattivo, pensato per le nuove generazioni di automobilisti.

Durante l’Omoda Dream Day, l’area esterna del quartier generale sarà trasformata in una futuristica Base X Exploration. I visitatori potranno interagire con le tecnologie SHS Super Hybrid, contribuire con idee per le prossime feature Omoda tramite una parete interattiva e vivere esperienze immersive come cabine fotografiche in stile cyberpunk e cartoline sonore personalizzate.

Il debutto della Omoda 3 modificata e la presentazione ufficiale della Global User Co-Creation Alliance segneranno un momento chiave nella strategia collaborativa del brand. A chiudere l’evento, l’After Party con performance live, robot e cani robot, street dance e l’esclusivo festival elettronico crossover O-Music, dove utenti e opinion leader diventeranno protagonisti di uno spettacolo unico.