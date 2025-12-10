Connect with us

Motori

OMODA & JAECOO lanciano le versioni Autocarro (N1) per Jaecoo 7 e Omoda 9

Published

Una nuova opportunità arriva per professionisti e imprese che desiderano unire la praticità dei SUV alle agevolazioni fiscali dedicate ai beni strumentali. OMODA & JAECOO ha infatti annunciato la disponibilità della trasformazione omologata in autocarro (categoria N1) per i modelli Jaecoo 7, nelle versioni ICE 2WD e Super Hybrid, e per l’Omoda 9 Super Hybrid.

L’iniziativa consente alle partite IVA di accedere a significativi vantaggi fiscali mantenendo al contempo inalterate le caratteristiche di comfort e funzionalità dei modelli originali. La trasformazione è già disponibile e avviene tramite kit omologato GreenKar (ASV S.r.l.), installabile in circa 30 minuti presso le officine della rete ufficiale. Un’operazione rapida che non modifica la configurazione interna del veicolo: restano invariati sia il piano di carico sia il numero di posti a sedere.

I modelli coinvolti comprendono Jaecoo 7 ICE 2WD Select, tutte le versioni Jaecoo 7 Super Hybrid e Omoda 9 Super Hybrid. Si tratta di varianti che già si distinguono per le dotazioni tecnologiche e l’elevata efficienza dei propulsori, caratteristiche ora combinate a una nuova flessibilità omologativa pensata per gli utenti business.

Uno dei principali vantaggi riguarda proprio l’aspetto fiscale: l’omologazione N1 consente di classificare i veicoli come beni strumentali, rendendo possibile la detraibilità e l’accesso ad agevolazioni previste per le aziende. Il kit, approvato dal Ministero dei Trasporti e conforme agli standard ISO, rispetta il requisito del rapporto tecnico potenza/portata inferiore a 180 kW/t, garantendo piena conformità normativa.

Dal punto di vista economico, la trasformazione risulta accessibile: il kit è disponibile in concessionaria al prezzo consigliato di 1.500 euro più IVA, comprensivo di installazione. In caso di necessità, il veicolo potrà in seguito essere riportato alla configurazione originaria M1, ovvero come autovettura per trasporto persone, senza penalizzazioni.

Con questa innovazione, OMODA & JAECOO rafforza la propria gamma professionale, offrendo una proposta capace di coniugare efficienza, praticità e sostenibilità. La trasformazione N1 rappresenta infatti una soluzione concreta per chi cerca un mezzo versatile, adatto al lavoro ma con le qualità dinamiche e di design tipiche dei SUV moderni.

