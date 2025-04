OMODA & JAECOO: nuovi record di vendite a marzo

L’ entusiasmante percorso di OMODA & JAECOO nel panorama automobilistico globale continua a segnare importanti traguardi. A meno di due anni dal lancio, il dinamico duo ha superato la soglia delle 490.000 unità vendute, con un notevole picco nel mese di marzo 2025, durante il quale sono state consegnate 28.556 vetture, registrando una crescita del 44%. Numeri, questi, che riflettono la crescente fiducia dei consumatori e l’efficacia della strategia di espansione internazionale intrapresa dal gruppo.

Un elemento chiave di questo successo è rappresentato dalla Maratona JAECOO 7 Super Hybrid, un’ambiziosa prova su strada che ha attraversato quattro nazioni europee strategicamente importanti: Italia, Regno Unito, Polonia e Belgio. Questo test ha messo in luce le prestazioni all’avanguardia del SUV ibrido, in particolare durante la tappa italiana, dove il Jaecoo 7 Super Hybrid ha coperto una distanza impressionante di 1.413 km con un singolo rifornimento. Questo risultato non solo ha permesso al veicolo di conquistare la vetta della European Super Hybrid Marathon, ma lo ha anche posizionato tra i primi tre contendenti nella competizione globale. Ulteriormente degna di nota è l’autonomia in modalità puramente elettrica, che ha raggiunto i 132,4 km, assicurando al Jaecoo 7 Super Hybrid il primo posto nella classifica mondiale per l’autonomia elettrica nella sua categoria.

L’affermazione di OMODA & JAECOO nel competitivo mercato europeo sta procedendo a ritmo sostenuto e con risultati tangibili. Il mese di marzo ha segnato un anniversario significativo per il marchio, con la celebrazione del primo anno di presenza in Spagna. L’evento clou è stato il debutto del JAECOO 7 Super Hybrid a Madrid il 4 marzo. L’accoglienza del mercato spagnolo è stata straordinariamente positiva: il SUV ibrido plug-in ha immediatamente scalato le classifiche di vendita, conquistando i primi tre posti nel segmento degli ibridi plug-in in Spagna nel suo primo mese di commercializzazione, raggiungendo una quota di mercato di quasi il 7%. Un successo che sottolinea la capacità di OMODA & JAECOO di intercettare le esigenze di un pubblico europeo sempre più orientato verso soluzioni di mobilità innovative e sostenibili.

Guardando al futuro, OMODA & JAECOO si prepara a partecipare all’imminente Salone dell’Auto di Shanghai 2025. In questa prestigiosa vetrina internazionale, la OMODA 7 Super Hybrid sarà protagonista di una nuova maratona super ibrida, con un focus sull’esplorazione di soluzioni ecologiche e su rigorosi test in condizioni reali. Parallelamente, è prevista la presentazione ufficiale del rivoluzionario CROSSOVER cyber-mecha OMODA 3 a Wuhu, in Cina, un modello che promette di ridefinire i canoni del design e della tecnologia nel settore.

La strategia “Born NEV, Born Global” di OMODA & JAECOO è chiaramente orientata a sfruttare appieno i progressi nel campo delle nuove tecnologie energetiche. L’obiettivo è quello di trasformare i veicoli tradizionali in veri e propri hub di mobilità intelligenti e sostenibili, espandendo costantemente la presenza del marchio a livello globale e contribuendo a definire un nuovo paradigma per lo sviluppo sostenibile dell’industria automobilistica.