OMODA & JAECOO: presentato un motore a combustione interna con efficienza termica del 48%

Durante l’OMODA & JAECOO International User Summit 2025, la serata internazionale dedicata alla tecnologia ha rappresentato un palcoscenico globale per il Gruppo Chery, che ha presentato i più recenti traguardi in materia di mobilità intelligente, propulsione ibrida, motori ad alta efficienza e batterie allo stato solido. L’evento ha confermato la posizione di OMODA & JAECOO come punto di riferimento nel panorama automobilistico internazionale, consolidando il ruolo della casa madre come leader tecnologico di lungo corso.

Da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie d’avanguardia, Chery Group continua a spingere i confini dell’innovazione nel campo delle propulsioni di nuova generazione. L’azienda sta perfezionando la tecnologia delle batterie allo stato solido, con l’obiettivo di superare gli attuali limiti globali di sicurezza ed efficienza, e parallelamente lavora allo sviluppo di motori a combustione interna di nuova generazione capaci di raggiungere un’efficienza termica del 48%, ben oltre l’attuale media compresa tra il 38% e il 45%.

Ogni punto percentuale in più rappresenta una sfida tecnologica significativa. Il team R&D del Gruppo sta affrontando questa impresa attraverso innovazioni dirompenti come un rapporto di compressione di 26:1, l’introduzione di manovellismi iperbolici triple-link, un tasso di ricircolo dei gas di scarico (EGR) del 35% e rivestimenti termoisolanti avanzati. Questi progressi aprono la strada a una nuova generazione di motori più puliti, efficienti e sostenibili, mantenendo il marchio all’avanguardia nella tecnologia endotermica del futuro.

Secondo i dati diffusi durante il summit, ogni incremento dell’1% dell’efficienza termica consente una riduzione del consumo di carburante del 2,5%, un risultato che ridefinisce il valore stesso dei veicoli ibridi in termini di sostenibilità e prestazioni.

Nel corso della International Technology Night, OMODA & JAECOO ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche tecniche del suo sistema ibrido di punta, l’SHS (Super Hybrid System), riconosciuto a livello mondiale per potenza, efficienza energetica e autonomia. Il sistema si basa su tre componenti chiave – il motore ibrido di quinta generazione 1.5TDGI a ciclo Miller, un doppio motore elettrico e il cambio DHT intelligente – che lavorano in perfetta sinergia per garantire prestazioni eccezionali e consumi ridotti.

Il motore 1.5TDGI incorpora sei tecnologie avanzate che gli permettono di raggiungere un’efficienza termica del 44,5% e un consumo di soli 6 litri ogni 100 km, offrendo al contempo potenza e risparmio. Il cambio DHT, progettato specificamente per i sistemi ibridi, ottimizza automaticamente la modalità di guida in base alla velocità e alle condizioni della strada, migliorando la gestione intelligente dell’energia.

Particolare attenzione è stata riservata al pacco batterie ibrido ad alte prestazioni, dotato di sistemi di sicurezza integrati che garantiscono resistenza a calore, urti e acqua. Inoltre, in caso di impatto, il sistema interrompe la corrente in appena 2 millisecondi, assicurando la massima protezione. Con un’autonomia 100% elettrica di 90 km e la funzione V2L (Vehicle-to-Load) capace di fornire fino a 3,3 kW per alimentare dispositivi esterni, i veicoli OMODA & JAECOO si confermano un concentrato di tecnologia e versatilità.

La Technology Night è stata non solo una vetrina di innovazione, ma anche un momento di condivisione e co-creazione con utenti e partner internazionali, evidenziando la forza tecnologica e la visione strategica del Gruppo Chery.

Il successo dell’evento ha ribadito l’impegno di OMODA & JAECOO a “co-creare con gli utenti una vita migliore”, consolidando la missione del marchio: integrare tecnologia, sostenibilità e visione globale per offrire un’esperienza di mobilità intelligente, libera e diversificata. Guardando al futuro, il Gruppo continuerà a investire nell’ecosistema dell’innovazione, contribuendo a plasmare una nuova era della mobilità sostenibile.