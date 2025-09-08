OMODA & JAECOO: prestazioni da record in Italia e nel mondo

OMODA & JAECOO ha registrato risultati straordinari nel mese di agosto, consolidando la propria posizione nel mercato automobilistico italiano e globale. Con 924 immatricolazioni in Italia, il marchio ha conquistato l’1,63% del mercato privati, dimostrando una crescita sostenuta. Globalmente, le vendite hanno toccato le 32.514 unità, superando le 630.000 auto consegnate nel mondo in soli due anni dal lancio. Un traguardo notevole che riflette l’attrattiva e la qualità dei veicoli del Gruppo Chery, caratterizzati da un’offerta tecnologica avanzata e sostenibile.

I modelli C-SUV, Omoda 5 e Jaecoo 7, si sono distinti nei segmenti strategici, posizionandosi rispettivamente al 12° e 13° posto nel mercato totale e al 7° e 9° tra i privati. La performance del Jaecoo 7 Super Hybrid è particolarmente degna di nota. Con il suo innovativo sistema SHS, il modello domina il segmento C-SUV PHEV, classificandosi al 3° posto assoluto sia ad agosto che su base annua e aggiudicandosi il 1° posto tra i clienti privati con una quota del 29% ad agosto. Questo è il risultato del mix tra autonomia di oltre 1.200 km, emissioni ridotte e prestazioni al vertice della categoria.

OMODA 9 non è da meno nel segmento D-SUV, posizionandosi al 6° posto nel mercato totale e al 3° tra i privati. Nel sotto-segmento PHEV, si distingue ulteriormente, raggiungendo il 2° posto nel mercato totale e il 1° tra i privati. Questi risultati consolidano la reputazione di OMODA & JAECOO come leader nell’innovazione e nella mobilità sostenibile.

A livello globale, i risultati di agosto segnano un nuovo record di esportazioni mensili con 32.514 unità vendute, mentre il totale annuo supera le 211.000 unità, un incremento del 38% rispetto al 2024. Con una forte crescita in Europa, in particolare nel Regno Unito, Spagna e Italia, il marchio sta espandendo la propria presenza in Germania, Francia e Croazia.

L’innovazione e la sostenibilità sono al centro della visione aziendale di OMODA & JAECOO, che guida la transizione verso una mobilità più ecologica con una gamma NEV in evoluzione. Ad agosto, le immatricolazioni di modelli elettrificati rappresentano il 57% delle vendite globali, dimostrando l’impegno del marchio verso le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni.