Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

OMODA & JAECOO rafforza la sua presenza nello sport italiano

Published

OMODA & JAECOO, il rinomato marchio automobilistico, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel mondo dello sport italiano. Dopo una proficua collaborazione con l’ACF Fiorentina, l’azienda ha annunciato nuove e significative partnership che estendono il suo coinvolgimento ad altre discipline sportive importanti come il volley e il rugby.

Grazie alla collaborazione con Carraro Concessionaria, OMODA & JAECOO ha avviato un sostegno alla squadra di volley femminile Imoco Volley Conegliano, un team che è stato riconosciuto come il più forte e vincente al mondo. A supporto delle atlete, Carraro Concessionaria fornirà fino a sette vetture, tra cui Omoda 5, Omoda 5 EV e Jaecoo 7. “La collaborazione con l’Imoco Volley Conegliano”, hanno affermato Ruggero e Giovanni Carraro, amministratori delegati dell’azienda, “non solo sottolinea il nostro impegno per l’eccellenza sportiva, ma rafforza anche il legame tra i valori dello sport e la nostra passione per l’innovazione automobilistica”.

Parallelamente, con la sua partnership con Autoteam, OMODA & JAECOO è scesa in campo al fianco del Rugby Rovigo Delta. Alessandro Lando, Amministratore Delegato di Autoteam, ha dichiarato: “Essere ancora al fianco del Rugby Rovigo Delta è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa squadra rappresenta un’eccellenza sportiva del nostro territorio e condivide i nostri stessi valori: determinazione, rispetto e spirito di squadra”.

Queste sponsorizzazioni sottolineano la strategia di OMODA & JAECOO nel creare sinergie tra il suo brand e la rete commerciale, consolidando la crescita del marchio in Italia. Le nuove alleanze non solo appoggiano atleti e club locali, ma ribadiscono anche il messaggio di innovazione e design che il marchio intende portare avanti.

Francesco Cremonesi, Marketing & Branding Coordinator di OMODA & JAECOO, ha commentato: “Lo sport è un linguaggio universale che unisce comunità, passione e valori condivisi. Essere vicini a club vincenti e radicati sul territorio ci permette di portare il nostro messaggio di innovazione, design e sicurezza sempre più vicino alle persone”.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series

Motori

OMODA & JAECOO rafforza la sua presenza nello sport italiano

Sport

ACI e MASAF siglano un protocollo di collaborazione che unisce ippodromi e autodromi

Spettacolo

Max Pezzali: Nuove Date e Biglietti per “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE approda su nuove piattaforme nel 2026
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Sport

Historic Minardi Day 2025: emozioni, storia e passione all’Autodromo di Imola con ACI Storico

Società

Riflettori puntati su “Quarta Repubblica”: politica, economia e sicurezza

Spettacolo

Clint Eastwood torna alla regia con “GIURATO NUMERO 2”: un’avvincente prima TV su Sky Cinema

Giochi

Capcom sorprende con “Resident Evil Requiem” e nuovi titoli per Nintendo Switch 2

Motori

FIAT sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana per il terzo anno consecutivo
giorgia_live

Spettacolo

GOLPE è il nuovo singolo di GIORGIA, in uscita venerdì 19 settembre e da oggi in pre-save.

Motori

Polestar 5: debutta la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni

Motori

Skoda: Elroq si aggiorna per il 2026

Moda

40 anni di Nike Air Jordan: all’asta un paio firmato a mano da Michael Jordan

Spettacolo

Disney+: la line-up autunnale 2025 in Italia tra nuove serie, film attesissimi e calcio in diretta
Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-26

Moda

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-2026, eleganza ispirata ai vigneti piemontesi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Si è conclusa ieri sera l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House, l’evento che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Europa nella...

14 ore ago

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series

La nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo si prepara a stupire ancora una volta, questa volta come protagonista al Gran Turismo World Series....

15 ore ago

Sport

ACI e MASAF siglano un protocollo di collaborazione che unisce ippodromi e autodromi

Cavalli e motori, due mondi da sempre legati da un filo invisibile nella storia sportiva e culturale italiana, si avvicinano ancora di più grazie...

16 ore ago

Sport

Historic Minardi Day 2025: emozioni, storia e passione all’Autodromo di Imola con ACI Storico

Imola si è tinta dei colori della passione per il motorsport con l’edizione 2025 dell’Historic Minardi Day, evento che ancora una volta ha richiamato...

16 ore ago