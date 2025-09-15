OMODA & JAECOO rafforza la sua presenza nello sport italiano

OMODA & JAECOO, il rinomato marchio automobilistico, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel mondo dello sport italiano. Dopo una proficua collaborazione con l’ACF Fiorentina, l’azienda ha annunciato nuove e significative partnership che estendono il suo coinvolgimento ad altre discipline sportive importanti come il volley e il rugby.

Grazie alla collaborazione con Carraro Concessionaria, OMODA & JAECOO ha avviato un sostegno alla squadra di volley femminile Imoco Volley Conegliano, un team che è stato riconosciuto come il più forte e vincente al mondo. A supporto delle atlete, Carraro Concessionaria fornirà fino a sette vetture, tra cui Omoda 5, Omoda 5 EV e Jaecoo 7. “La collaborazione con l’Imoco Volley Conegliano”, hanno affermato Ruggero e Giovanni Carraro, amministratori delegati dell’azienda, “non solo sottolinea il nostro impegno per l’eccellenza sportiva, ma rafforza anche il legame tra i valori dello sport e la nostra passione per l’innovazione automobilistica”.

Parallelamente, con la sua partnership con Autoteam, OMODA & JAECOO è scesa in campo al fianco del Rugby Rovigo Delta. Alessandro Lando, Amministratore Delegato di Autoteam, ha dichiarato: “Essere ancora al fianco del Rugby Rovigo Delta è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa squadra rappresenta un’eccellenza sportiva del nostro territorio e condivide i nostri stessi valori: determinazione, rispetto e spirito di squadra”.

Queste sponsorizzazioni sottolineano la strategia di OMODA & JAECOO nel creare sinergie tra il suo brand e la rete commerciale, consolidando la crescita del marchio in Italia. Le nuove alleanze non solo appoggiano atleti e club locali, ma ribadiscono anche il messaggio di innovazione e design che il marchio intende portare avanti.

Francesco Cremonesi, Marketing & Branding Coordinator di OMODA & JAECOO, ha commentato: “Lo sport è un linguaggio universale che unisce comunità, passione e valori condivisi. Essere vicini a club vincenti e radicati sul territorio ci permette di portare il nostro messaggio di innovazione, design e sicurezza sempre più vicino alle persone”.