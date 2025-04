OMODA & JAECOO: rivoluzione nel settore automotive con il robot umanoide AiMOGA

Chery, la casa madre di OMODA & JAECOO, ha compiuto un passo da gigante verso il futuro della vendita al dettaglio di automobili con il lancio del suo rivoluzionario AiMOGA Robot. In occasione della presentazione della strategia intelligente di Chery il 18 marzo 2025, un elegante robot umanoide in tuta grigio-argento ha fatto il suo ingresso in scena, dimostrando capacità sorprendenti.

Il robot non si è limitato a muoversi con grazia nello showroom, ma ha anche interagito con i presenti in modo naturale e coinvolgente. AiMOGA Robot ha presentato le caratteristiche dei veicoli, offerto bevande e assistito i clienti nella prenotazione di test drive, offrendo un’esperienza di vendita calorosa, accogliente e altamente professionale. Questo debutto ha immediatamente catturato l’attenzione di pubblico e media.

Sviluppato congiuntamente da Chery e dal team AiMOGA, AiMOGA Robot è il primo umanoide intelligente a essere integrato in un ecosistema di marca. Ha ufficialmente assunto il ruolo di “Consulente di vendita intelligente” presso la concessionaria OMODA C5 JOYSTAR 4S di Kuala Lumpur, Malesia, segnando un momento storico nel panorama automobilistico internazionale.

Questo lancio rappresenta un punto di svolta per OMODA & JAECOO, che si trasforma da un modello di “produzione intelligente” a un modello di “servizio intelligente”, mettendo l’esperienza del cliente al centro della loro strategia. Il passaggio dall’avatar virtuale Mornine su uno schermo alla presenza fisica di AiMOGA Robot nello showroom simboleggia un notevole salto tecnologico, portando l’innovazione dall’immaginario al reale.

Mornine, l’avatar digitale creato per il lancio del modello OMODA 5, ha rappresentato il primo passo di OMODA verso il metaverso e il coinvolgimento della Generazione Z. La sua presenza in animazioni promozionali e livestream ha gradualmente costruito un’identità di marca riconoscibile. Tuttavia, Chery ha voluto spingersi oltre, chiedendosi: “E se Mornine potesse davvero camminare nel mondo reale?”.

La convergenza tra veicoli intelligenti e robot umanoidi è diventata sempre più evidente con l’avanzare dell’intelligenza artificiale. Chery, forte della sua esperienza in aree come la guida autonoma e la percezione ambientale, ha fornito le basi tecnologiche per lo sviluppo di robot umanoidi capaci di percepire, comprendere, decidere ed eseguire azioni.

AiMOGA Robot è dotato di un modello di rilevamento multimodale che integra input visivi, vocali e ambientali, consentendogli di interpretare comandi, gesti e contesti. Il suo sistema di movimento bionico e l’hardware di derivazione automobilistica gli permettono di camminare e gesticolare in modo naturale. Inoltre, il robot è in grado di coordinarsi con altri robot per svolgere attività collaborative. La sua capacità decisionale è potenziata dai modelli Deepseek, che gli consentono di comprendere il linguaggio naturale e fornire risposte personalizzate.

Chery sfrutta la sua solida infrastruttura industriale, originariamente sviluppata per la produzione di veicoli, per supportare lo sviluppo e la commercializzazione della robotica. Questo permette ad AiMOGA Robot di passare rapidamente dalla ricerca e sviluppo all’implementazione pratica in diversi contesti reali.

Il percorso di AiMOGA Robot è stato rapido e intenso: il primo ciclo di test nel 2023, il primo prototipo alla fine dello stesso anno, il debutto pubblico alla OMODA & JAECOO Global Dealer Conference all’inizio del 2024 e la presentazione di funzioni avanzate all’OMODA & JAECOO Global User Summit in ottobre. Il robot ha dimostrato la sua abilità nell’interazione vocale e gestuale, nella conversazione prolungata, nella spiegazione del funzionamento dei veicoli, nella mappatura semantica e nella navigazione autonoma. Ha persino eseguito un compito di erogazione d’acqua coordinato con altri robot durante la National Skills Competition.

Il nome “AiMOGA” è un omaggio alla filosofia e alla tecnologia: “MO” richiama il filosofo Mozi, mentre “JIA” rappresenta l’incarnazione fisica della tecnologia. La versione inglese del nome fonde l’Intelligenza Artificiale (AI) con l’algoritmo genetico multi-obiettivo (MOGA), sottolineando l’approccio futuristico del marchio.

AiMOGA Robot sarà presente anche al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, dove interagirà con i nuovi veicoli OMODA & JAECOO e illustrerà la tecnologia super ibrida SHS. In futuro, il robot è destinato a essere impiegato in contesti ad alta interazione, come centri commerciali, mostre, cinema e uffici pubblici, oltre a spazi più orientati all’emotività come case, scuole e strutture per anziani. Le sue capacità continueranno a evolversi per soddisfare le esigenze di questi ambienti diversi.