OMODA & JAECOO si conferma il marchio emergente che cresce più rapidamente in Europa

OMODA & JAECOO sta ridefinendo lo scenario del mercato automobilistico europeo grazie alla sua crescita esponenziale. Presentato al mercato europeo nel febbraio 2024, il marchio ha raggiunto impressionanti traguardi in poco tempo. Le vendite hanno superato le 50.000 unità in soli 16 mesi, con una crescita del 1.135% nel primo semestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Solo nel mese di giugno, le vendite hanno raggiunto le 8.233 unità, segnando un incremento dell’854% rispetto all’anno precedente.

La presenza di OMODA & JAECOO in Europa si è estesa rapidamente a dieci mercati in soli 16 mesi, aprendo oltre 300 showroom e raggiungendo vendite complessive di 52.022 unità. Questo straordinario successo è evidente in paesi come la Spagna, dove sono state vendute oltre 18.860 unità, e nel Regno Unito, dove il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 2% in appena nove mesi. In Italia, OMODA & JAECOO ha registrato una crescita eccezionale, aumentando le vendite del 31% su base mensile, nonostante un mercato automobilistico locale in difficoltà.

OMODA & JAECOO sta eccellendo nel segmento NEV grazie al suo modello di punta, la Jaecoo 7 Super Hybrid. Questo modello ha visto vendite mensili superiori a 10.000 unità ininterrottamente per diversi mesi. In mercati come la Polonia e la Spagna, la J7 PHEV ha superato concorrenti di spessore come Volvo, Toyota e Mercedes-Benz. Nel Regno Unito, la Jaecoo 7 Super Hybrid ha venduto 947 unità solo a giugno, evidenziando la sua straordinaria performance con un’autonomia estesa e bassi consumi di carburante.

Il successo di OMODA & JAECOO non è un caso. Il marchio ha fin da subito puntato su elevati standard qualitativi, fondando un centro di ricerca e sviluppo in Europa, e realizzando prodotti che rispettano le rigorose norme di sicurezza europee. Tutti i suoi veicoli hanno ottenuto cinque stelle nei test EuroNCAP. Inoltre, OMODA & JAECOO ha assunto un ruolo di leadership nella promozione della mobilità sostenibile, testimoniando il suo impegno globale.

Come brand del gruppo Chery, il più grande esportatore automobilistico cinese, OMODA & JAECOO continua a innovare nel settore automobilistico e tecnologico, con iniziative come il robot AiMOGA, che migliora l’efficienza dei showroom e il coinvolgimento dei clienti.