OMODA & JAECOO stringe un’alleanza strategica in Europa con Ayvens

OMODA & JAECOO, marchio globale del gruppo Chery e primo esportatore automobilistico cinese, ha firmato un Memorandum d’Intesa con Ayvens, leader mondiale nei servizi di mobilità sostenibile. L’obiettivo dell’accordo è quello di offrire ai clienti europei soluzioni innovative, accessibili e di alta qualità, rafforzando la presenza dei due brand in un mercato in continua evoluzione.

L’intesa prevede che Ayvens metta a disposizione formule di leasing full-service per PMI, professionisti e privati, attraverso la rete di concessionari OMODA & JAECOO. La cooperazione prende il via nei sette principali mercati europei – Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Polonia e Lussemburgo – con prospettive di espansione nei prossimi anni.

L’accordo consentirà anche ai clienti corporate internazionali e locali di Ayvens di accedere a una gamma completa di veicoli OMODA & JAECOO, comprendente modelli termici, ibridi ed elettrici. La collaborazione si concentrerà inizialmente su modelli chiave, con particolare attenzione a una gamma tecnologicamente avanzata e economicamente accessibile.

Jeff Zhang, CEO Europa e Vicepresidente di Chery International, ha commentato: “Questa partnership con Ayvens ci permette di accelerare il nostro piano di espansione in Europa insieme a un player esperto e affidabile nel campo della mobilità. Crediamo che questa sinergia offrirà ai clienti un modo pratico e sicuro per conoscere i nostri veicoli, sostenendo la nostra visione a lungo termine per la regione.”

Sulla stessa linea, Annie Pin, Chief Commercial Officer di Ayvens, ha dichiarato: “In Ayvens lavoriamo costantemente per anticipare le esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni di mobilità rilevanti, innovative e calibrate sui bisogni specifici di ciascun mercato. La collaborazione con OMODA & JAECOO si inserisce perfettamente nella nostra visione, ampliando l’offerta di veicoli in Europa con modelli tecnologici e dal prezzo competitivo.”

La partnership fra OMODA & JAECOO e Ayvens segna un passo importante nella costruzione di un ecosistema automobilistico più sostenibile, flessibile e orientato al cliente. Entrambe le aziende condividono una visione comune di mobilità connessa e accessibile, capace di rispondere alle esigenze del presente e alle sfide del futuro, confermando il ruolo dell’Europa come laboratorio d’innovazione nel settore automotive globale.