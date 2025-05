OnePlus Lancia il Futuro dell’Intelligenza Artificiale Personalizzata con OnePlus AI

OnePlus ha svelato oggi la sua vision per un’intelligenza artificiale sempre più personalizzata e accessibile, con il lancio di OnePlus AI e una serie di funzionalità innovative. In un evento a Milano, l’azienda tecnologica ha presentato il Plus Key e AI Plus Mind, progettati per potenziare produttività, creatività e sicurezza, offrendo un’esperienza utente su misura.

Il Plus Key rappresenta l’evoluzione dell’iconico Alert Slider di OnePlus e debutterà con il prossimo OnePlus 13s in Asia. Questo nuovo pulsante hardware, programmabile per eseguire diverse azioni come cambiare profilo audio, avviare la fotocamera o tradurre testi, consente anche di attivare AI Plus Mind. Questa funzione permette di salvare, catalogare e recuperare rapidamente le informazioni visualizzate sullo schermo, offrendo una soluzione intelligente per gestire il sovraccarico informativo attraverso uno spazio dedicato chiamato Mind Space.

Oltre al Plus Key, OnePlus ha sviluppato una suite di strumenti basati su AI che promettono di migliorare l’efficienza degli utenti. “AI VoiceScribe”, ad esempio, consente di registrare, riassumere e tradurre chiamate e riunioni, mentre l'”AI Call Assistant”, inizialmente disponibile in India, offrirà riassunti automatici delle chiamate e traduzione in tempo reale. “AI Translation” unifica tutte le funzioni di traduzione e “AI Reframe” e “AI Best Face 2.0” migliorano e ottimizzano le foto.

L’integrazione con Google Gemini rafforza ulteriormente queste capacità, permettendo agli utenti di avviare conversazioni in tempo reale su ciò che stanno visualizzando, rendendo l’interazione più coinvolgente e personale.

Per garantire protezione dei dati, OnePlus utilizza un approccio ibrido con il Private Computing Cloud (PCC), che assicura un equilibrio tra privacy e prestazioni avanzate. Questo ambiente protetto permette di gestire le funzionalità AI direttamente sul dispositivo, garantendo il massimo livello di sicurezza e protezione della privacy.

OnePlus AI rappresenta un approccio innovativo e integrato per offrire un’intelligenza artificiale personalizzata, progettata intorno alle esigenze degli utenti e focalizzata sulla protezione dei dati personali, assicurando un futuro sempre più smart e sicuro per i dispositivi OnePlus.