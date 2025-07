OnePlus lancia Plus Mind: il nuovo strumento AI per la serie OnePlus 13

Il 15 luglio 2025 segna una data importante per il brand tecnologico OnePlus, che annuncia il lancio di Plus Mind, un innovativo strumento di intelligenza artificiale destinato ai dispositivi di punta OnePlus 13 e OnePlus 13R. Questo nuovo software promette di trasformare la gestione quotidiana delle informazioni, con l’obiettivo di semplificare la vita degli utenti rendendo l’organizzazione dei contenuti più intuitiva e immediata.

Che cos’è Plus Mind e come funziona? Plus Mind non è solo un aggiornamento, ma un vero e proprio assistente personale. Grazie alla tecnologia AI firmata OnePlus, permette di ricordare tutto senza fatica, archiviare, organizzare e ritrovare facilmente anche le informazioni più frammentate. Plus Mind si attiva in modo pratico: basta scorrere verso l’alto con tre dita sullo schermo di un OnePlus 13 o 13R. Una volta attivato, lo strumento è in grado di rilevare il contenuto visualizzato e suggerire azioni come salvare eventi nel calendario o aggiungere promemoria. Tutti i dati vengono immagazzinati in uno spazio digitale chiamato Mind Space, accessibile direttamente dalle app del telefono.

Ma non è solo un semplice archivio: Mind Space utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare e comprendere i contenuti. Può generare descrizioni, parole chiave, tradurre testi e persino proporre azioni utili in modo proattivo. Esempi pratici? Scattando uno swipe su un poster evento, Plus Mind rileva la data e invita automaticamente ad aggiungerla al calendario; scorrendo su un articolo di moda, l’assistente può riassumere i look presenti, permettendo all’utente di ritrovarli con un semplice tocco.

Una strategia AI in continua evoluzione Plus Mind rappresenta solo una parte del piano ambizioso di OnePlus per integrare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti. Fin dall’inizio del 2025, l’azienda ha svelato la sua strategia AI volta a creare esperienze personalizzate e rispondere alle esigenze reali dei clienti. Dalla traduzione in tempo reale alla ricerca intuitiva di file, OnePlus sta ampliando il suo ecosistema di funzionalità AI per migliorare produttività e creatività. Tra le novità disponibili troviamo AI Translation, AI Search, AI Reframe e AI Perfect Shot, ognuna progettata per soddisfare bisogni specifici, dalla comprensione delle lingue straniere al miglioramento della composizione fotografica.

L’obiettivo di OnePlus è creare tecnologie che comprendano davvero le persone, trasformando i dispositivi in alleati per gestire al meglio il tempo lavorativo e liberare spazio per il tempo libero. “La nostra AI è pensata per aiutare le persone a lavorare in modo più smart e vivere meglio il loro tempo libero. E oggi uno dei nostri problemi quotidiani più grandi è proprio l’eccesso di informazioni”, afferma Arthur Lam, Direttore di OxygenOS e della Strategia AI di OnePlus.

Con l’arrivo di Plus Mind, OnePlus ribadisce il suo impegno nell’offrire tecnologie avanzate e user-friendly, mettendo al centro l’esperienza e le aspettative degli utenti.