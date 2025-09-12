Connect with us

Opel Astra Sports Tourer Hybrid: campionessa delle lunghe distanze

Published

L’ultimo test sulle prestazioni della Opel Astra Sports Tourer Hybrid mette in luce un’auto che ridefinisce l’efficienza e la versatilità per lunghi viaggi. Condotta da Monaco di Baviera a Sylt dai redattori di VOX auto mobil, quest’auto compatta ibrida è riuscita a coprire un  tragitto di 1.154 chilometri senza fare rifornimento, dimostrando la sua eccezionale capacità di risparmio carburante sotto condizioni quotidiane realistiche.

Un altro test ha evidenziato come la vettura possa percorrere oltre 1.200 chilometri con un solo pieno, mantenendo un consumo medio di appena 4,3 litri ogni 100 chilometri. Quest’ultima prestazione è stata ottenuta con una velocità media di 61 km/h e comprendendo differenti tipi di strade, dalle autostrade alle strade di campagna, fino ai piccoli centri urbani, affrontando anche il traffico intenso dell’ora di punta.

La composizione tecnica dell’auto aggiunge molto alla sua efficienza: un motore elettrico da 15,6 kW (21 CV) e una batteria da 48 volt hanno permesso all’Opel Astra Sports Tourer Hybrid di completare circa 345 chilometri in modalità completamente elettrica durante il test. Inoltre, con una potenza complessiva di 107 kW (145 CV) e un serbatoio da 52 litri, la vettura mantiene i costi operativi bassi.

Durante il viaggio da Monaco di Baviera a Sylt, il consumo medio registrato è stato leggermente superiore, di 4,8 litri per 100 chilometri, dovuto anche all’aria condizionata accesa e al trasporto di due persone.

Versatile ed economica, l’Opel Astra Sports Tourer Hybrid si presenta quindi ideale per chi cerca un’auto multifunzione per lunghe distanze e utilizzi urbani. La capacità di operare con zero emissioni locali nei contesti cittadini rende questa station wagon compatta una scelta attuabile e rispettosa dell’ambiente, perfetta per chi desidera combinare viaggi a lungo raggio con un uso quotidiano sostenibile.

