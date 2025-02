Opel conferma la sua presenza all’IAA Mobility 2025

Opel ha ufficialmente confermato la sua partecipazione all’IAA Mobility 2025, uno degli eventi di mobilità più importanti al mondo, che si terrà a Monaco di Baviera dal 9 al 14 settembre 2025. Dopo il grande successo ottenuto nel 2023 con la presentazione della rivoluzionaria Opel Experimental, il marchio tedesco si prepara a stupire nuovamente il pubblico con le sue novità.

“L’IAA Mobility 2025 ci offre la piattaforma perfetta per mostrare i nuovi modelli Opel, emozionanti ed elettrizzanti. Offriamo già una versione elettrica a batteria di ogni modello della nostra gamma. Inoltre, proponiamo altre interessanti soluzioni a zero emissioni locali, come la trazione a celle a combustibile a idrogeno per i nostri veicoli commerciali leggeri Opel Vivaro e Movano. Ovviamente, abbiamo una lunga tradizione all’IAA. Siamo stati la prima casa automobilistica europea a presentare una concept car esattamente 60 anni fa, quindi rimanete sintonizzati”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

All’IAA Mobility 2023, Opel ha catturato l’attenzione di pubblico e media con la presentazione della Opel Experimental, una concept car visionaria che ha anticipato le linee guida del futuro design del marchio. Il successo di questo modello ha avuto un impatto diretto sulla produzione di serie, influenzando il design del nuovo Opel Grandland.

Molti elementi stilistici introdotti con la Opel Experimental sono stati infatti ripresi nel nuovo Grandland, a partire dal nuovo 3D Vizor, che integra per la prima volta l’Opel Blitz illuminato e la tecnologia innovativa “Edge Light”. Anche il linguaggio stilistico “Opel Compass”, con la caratteristica piega longitudinale e il Vizor orizzontale, si ritrova nel Grandland, enfatizzando la forte identità visiva del marchio.

Un’altra importante novità introdotta nel nuovo Opel Grandland è la scritta OPEL illuminata, ispirata direttamente alla Opel Experimental. Per la prima volta in un modello di serie, il nome del brand è posizionato al centro della firma luminosa posteriore a compasso, rafforzando ulteriormente l’estetica innovativa e futuristica della vettura.