Opel Frontera Electric: ora con 100 chilometri di autonomia in più

Opel ha annunciato un significativo miglioramento per il suo SUV, il Frontera Electric, ora dotato di una maggiore autonomia. La versione “Extended Range” del Frontera Electric è stata equipaggiata con una nuova batteria da 54 kWh che consente di percorrere fino a 408 chilometri senza emissioni locali, secondo il ciclo WLTP. Questo aumento di autonomia di circa 100 chilometri rende il veicolo una scelta ancora più attraente per coloro che cercano un’auto elettrica spaziosa e versatile.

La nuova batteria non solo offre una maggiore capacità, aumentando di 10 kWh rispetto alla versione precedente, ma riduce anche il consumo di energia, rendendo il Frontera Electric ideale per chi necessita di coprire distanze più lunghe senza frequenti soste di ricarica. La ricarica presso una stazione rapida da 100 kW richiede solo trenta minuti per passare dal 20% all’80% di carica.

Oltre alle prestazioni migliorate, il Frontera continua a offrire la sua caratteristica spaziosità e flessibilità. Il SUV vanta una capacità di carico fino a 1.600 litri con il sedile posteriore che può essere ribaltato in un rapporto 60:40 per ottimizzare lo spazio. Anche nelle versioni base, offre caratteristiche come cinghie flessibili per tablet e tasche per smartphone, oltre alla possibilità di aggiungere caricabatterie wireless opzionali.

Il Frontera Electric “Extended Range” è disponibile a partire da 31.900 euro chiavi in mano in Italia, mentre la versione ibrida parte da 25.100 euro. I clienti possono scegliere tra due varianti elettriche a batteria e due ibride, tutte progettate per offrire comfort e funzionalità.

Giorgio Vinciguerra, responsabile di Opel Italia, ha dichiarato: “Se desideri un SUV pratico, completamente elettrico, con molto spazio e adatto all’uso quotidiano, il nostro Opel Frontera Electric è la scelta giusta. Alla premiere, abbiamo già annunciato una variante elettrica con una maggiore autonomia. Ora si può ordinare! Con un massimo di 408 chilometri secondo il ciclo WLTP1, le famiglie possono anche fare viaggi più lunghi in tutta tranquillità e a prezzi accessibili, come è tipico per il nostro Opel Frontera.”