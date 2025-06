Opel Frontera: il SUV flessibile e adatto alle famiglie con tanto spazio

Il nuovo Opel Frontera arriva sul mercato italiano con l’obiettivo di conquistare le famiglie moderne grazie a una combinazione vincente di design robusto, tecnologie intelligenti, propulsione elettrificata e un prezzo altamente competitivo. Pensato per affrontare la quotidianità così come i lunghi viaggi, questo SUV versatile rappresenta una nuova frontiera nella mobilità sostenibile e pratica.

Con un prezzo base di 24.900 euro, chiavi in mano (IPT esclusa), Opel Frontera è proposto nella versione ibrida a cinque posti, rendendolo una delle opzioni più accessibili del segmento SUV. Per chi desidera una mobilità completamente sostenibile, è disponibile anche l’Opel Frontera Electric, a partire da 29.900 euro, offrendo zero emissioni locali e tutta l’efficienza della trazione elettrica.

Le dimensioni generose – 4.385 mm di lunghezza, 1.849 mm di larghezza (con specchietti ripiegati) e 1.635 mm di altezza – si traducono in uno spazio interno sorprendentemente ampio, ideale per chi ha bisogno di capacità di carico e comfort. Anche il design squadrato, caratterizzato da linee pulite, contribuisce a ottimizzare gli spazi interni, rendendo Opel Frontera un SUV estremamente funzionale e versatile.

Il vano bagagli offre 460 litri di capacità anche con i sedili posteriori in uso. Ma è abbattendo questi ultimi, divisibili con configurazione 60:40, che si raggiunge un’impressionante capacità di carico di circa 1.600 litri, un valore paragonabile a quello di una station wagon come l’Opel Astra Sports Tourer. La lunghezza utile del vano, fino a 1.876 mm, e la larghezza di 937 mm, permettono di caricare comodamente valigie, attrezzature da lavoro o scatole per un trasloco, mentre la soglia di carico, posta a circa 77 centimetri da terra, facilita l’accesso anche ai carichi più ingombranti.

Per chi ha esigenze di trasporto superiori ai cinque passeggeri, Opel Frontera è disponibile nella versione a sette posti, ordinabile nell’allestimento GS con un sovrapprezzo di soli 900 euro. I due sedili della terza fila, ripiegabili singolarmente, assicurano massima flessibilità nell’uso dello spazio interno, adattandosi a ogni esigenza familiare o professionale.

A completare l’offerta, Opel propone una vasta gamma di accessori originali pensati per espandere ulteriormente le capacità del Frontera. Dai box da tetto ai portapacchi, fino alle borse per il trasporto, tutto è studiato per garantire ordine, sicurezza e praticità nei viaggi lunghi o brevi. Questi accessori rendono il Frontera un compagno ideale anche per gli amanti delle attività outdoor o per chi ha bisogno di spazio extra in modo occasionale.