Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Opel Grandland Electric AWD: piacere di guida invernale con trazione integrale elettrica

Published

Il nuovo Opel Grandland Electric AWD segna un passo deciso nel futuro della mobilità a zero emissioni, offrendo per la prima volta su un modello Opel una trazione integrale completamente elettrica. Pensato per garantire piacere di guida e sicurezza anche nei mesi più freddi, il SUV combina prestazioni elevate, autonomia generosa e la tipica solidità del marchio tedesco.

Con una potenza complessiva di 239 kW (325 CV) e una coppia di 509 Nm, il Grandland Electric AWD è spinto da due motori elettrici: uno anteriore da 157 kW e uno posteriore da 83 kW. Questa configurazione consente una risposta pronta su ogni tipo di terreno, trasformando anche le strade ghiacciate o innevate in percorsi da affrontare con tranquillità e controllo.

Il SUV propone quattro diverse modalità di guida per adattarsi alle esigenze quotidiane: 4WD per neve e superfici scivolose, Normale per la massima efficienza, Sport per uno stile di guida dinamico e Eco per ottimizzare consumi e autonomia. In modalità 4WD, la coppia e la potenza massime sono sempre disponibili, garantendo sicurezza e reattività, mentre la modalità Sport ripartisce la spinta 60:40 tra gli assi per privilegiare le prestazioni.

Fondamentale per comfort e stabilità è il telaio con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza. Questo sistema meccanico a doppio circuito idraulico adatta la forza di smorzamento alla frequenza degli urti, offrendo una guida confortevole su strade sconnesse e un comportamento sportivo quando richiesto. Il risultato è un’aderenza ottimale, unita a un comfort di marcia elevato anche sulle superfici più difficili.

Nonostante la vocazione invernale, il Grandland Electric AWD garantisce eccellenti prestazioni anche su strade asciutte: accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, grazie al suo coefficiente aerodinamico di appena 0,278, il più basso della gamma Grandland. La batteria NMC agli ioni di litio da 73 kWh assicura fino a 502 km di autonomia (WLTP), e può essere ricaricata dal 20% all’80% in meno di 30 minuti presso una colonnina ad alta potenza.

A completare la dotazione tecnologica ci sono i fari a matrice HD Intelli-Lux, adattativi e anti-abbagliamento, che illuminano in modo preciso la strada senza disturbare gli altri conducenti. Questa tecnologia, recentemente premiata, sarà estesa anche ad altri modelli della gamma.

Il nuovo SUV elettrico di Opel unisce così efficienza, potenza e sicurezza, dimostrando che la mobilità sostenibile può essere anche emozionante da guidare e perfetta per affrontare l’inverno. Con un prezzo di partenza di 49.450 euro (chiavi in mano, IPT esclusa), Opel Grandland Electric AWD rappresenta una proposta concreta per chi desidera un’esperienza di guida moderna, confortevole e rispettosa dell’ambiente.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Spettacolo

Da venerdì disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di GIORGIA MALERBA

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l’eccellenza del cinema francese

Spettacolo

Pollio torna dopo nove anni con “Dopo la bomba”: un album umano e necessario

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con “Folkestra 2026”: sold out e nuove emozioni

Spettacolo

Bresh torna con “Introvabile”: nuovo singolo e prime date live in Europa

Tecnologia

Jabra lancia la serie Evolve3: le prime cuffie “cross-over” per lavoro e tempo libero

Motori

MAK presenta la gamma ruote 2026: tre nuovi modelli Made in Italy per il 35° anniversario

Motori

Audi Revolut F1 Team: debutto mondiale a Berlino, inizia l’avventura dei quattro anelli in Formula 1

Turismo

Val Ridanna: l’inverno autentico dell’hotel Gassenhof 4*S tra neve, silenzio e benessere

Giochi

Life is Strange: Reunion: Max e Chloe insieme in un nuovo capitolo epico

Sport

CUPRA conferma la partnership con Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la stagione 2026

Motori

ALFA ROMEO È MAIN SPONSOR DI “M2O MORNING CLUB”

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: da oggi è disponibile la stagione 15 di con un nuovo personaggio

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Società

Calenda e Vannacci faccia a faccia a “Realpolitik”: attualità, sicurezza e passioni fatali

Spettacolo

I-DAYS 2026: il 10 settembre arriva l’icona dell’hip hop mondiale A$AP ROCKY

Spettacolo

HARRY STYLES: venerdì 23 gennaio esce “APERTURE”

Motori

Audi e Madonna di Campiglio accolgono il Ducati Lenovo Team

Motori

Škoda Kamiq debutta nelle versioni Your Way e Be More: stile, tecnologia e vantaggi per i clienti italiani
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l’eccellenza del cinema francese

Un accordo inedito unisce due icone dell’industria francese. Peugeot e Pathé hanno annunciato una partnership strategica e internazionale che collegherà il mondo dell’automobile e...

12 minuti ago

Motori

MAK presenta la gamma ruote 2026: tre nuovi modelli Made in Italy per il 35° anniversario

MAK celebra un traguardo importante e guarda al futuro con una gamma completamente rinnovata. In occasione del suo 35° anniversario, l’azienda italiana, punto di...

2 ore ago

Motori

Audi Revolut F1 Team: debutto mondiale a Berlino, inizia l’avventura dei quattro anelli in Formula 1

Un nuovo capitolo nella storia di Audi si è aperto ufficialmente a Berlino, dove il marchio dei quattro anelli ha presentato al mondo il...

2 ore ago

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il ritorno di Lancia sulle strade del Principato di Monaco segna un momento storico per il marchio italiano. Dopo anni di attesa, il brand...

4 ore ago