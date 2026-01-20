Opel Grandland Electric AWD: piacere di guida invernale con trazione integrale elettrica

Il nuovo Opel Grandland Electric AWD segna un passo deciso nel futuro della mobilità a zero emissioni, offrendo per la prima volta su un modello Opel una trazione integrale completamente elettrica. Pensato per garantire piacere di guida e sicurezza anche nei mesi più freddi, il SUV combina prestazioni elevate, autonomia generosa e la tipica solidità del marchio tedesco.

Con una potenza complessiva di 239 kW (325 CV) e una coppia di 509 Nm, il Grandland Electric AWD è spinto da due motori elettrici: uno anteriore da 157 kW e uno posteriore da 83 kW. Questa configurazione consente una risposta pronta su ogni tipo di terreno, trasformando anche le strade ghiacciate o innevate in percorsi da affrontare con tranquillità e controllo.

Il SUV propone quattro diverse modalità di guida per adattarsi alle esigenze quotidiane: 4WD per neve e superfici scivolose, Normale per la massima efficienza, Sport per uno stile di guida dinamico e Eco per ottimizzare consumi e autonomia. In modalità 4WD, la coppia e la potenza massime sono sempre disponibili, garantendo sicurezza e reattività, mentre la modalità Sport ripartisce la spinta 60:40 tra gli assi per privilegiare le prestazioni.

Fondamentale per comfort e stabilità è il telaio con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza. Questo sistema meccanico a doppio circuito idraulico adatta la forza di smorzamento alla frequenza degli urti, offrendo una guida confortevole su strade sconnesse e un comportamento sportivo quando richiesto. Il risultato è un’aderenza ottimale, unita a un comfort di marcia elevato anche sulle superfici più difficili.

Nonostante la vocazione invernale, il Grandland Electric AWD garantisce eccellenti prestazioni anche su strade asciutte: accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, grazie al suo coefficiente aerodinamico di appena 0,278, il più basso della gamma Grandland. La batteria NMC agli ioni di litio da 73 kWh assicura fino a 502 km di autonomia (WLTP), e può essere ricaricata dal 20% all’80% in meno di 30 minuti presso una colonnina ad alta potenza.

A completare la dotazione tecnologica ci sono i fari a matrice HD Intelli-Lux, adattativi e anti-abbagliamento, che illuminano in modo preciso la strada senza disturbare gli altri conducenti. Questa tecnologia, recentemente premiata, sarà estesa anche ad altri modelli della gamma.

Il nuovo SUV elettrico di Opel unisce così efficienza, potenza e sicurezza, dimostrando che la mobilità sostenibile può essere anche emozionante da guidare e perfetta per affrontare l’inverno. Con un prezzo di partenza di 49.450 euro (chiavi in mano, IPT esclusa), Opel Grandland Electric AWD rappresenta una proposta concreta per chi desidera un’esperienza di guida moderna, confortevole e rispettosa dell’ambiente.