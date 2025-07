Opel Mokka GSE: svelata la nuova elettrica da record di Opel

Opel ha presentato la sua più recente creazione completamente elettrica: l’impressionante Opel Mokka GSE, che promette di essere la Opel elettrica più veloce mai realizzata. Concepita per trasmettere l’anima del motorsport sulle strade di tutti i giorni, questa vettura rappresenta una svolta significativa per il marchio tedesco nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni.

Il nuovo Opel Mokka GSE sfoggia una potenza massima di 207 kW (280 CV), una coppia di 345 Nm e una velocità massima di 200 km/h, riuscendo ad accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Questi numeri straordinari lo posizionano come leader nel suo segmento, offrendo un’esperienza di guida emozionante e dinamica.

Ispirato al prototipo Opel Mokka GSE Rally, il modello di serie vanta un design affascinante e soluzioni tecnologiche innovative, come un differenziale a slittamento limitato Torsen e un sistema di sospensioni avanzato. Equipaggiato con una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, Opel Mokka GSE offre tre modalità di guida: “Sport”, per massime prestazioni, “Normale”, per una guida equilibrata con una velocità massima di 180 km/h, e “Eco”, ottimizzata per l’efficienza.

L’attenzione al dettaglio si estende anche al design esterno, che combina elementi estetici GSE e accenti da rally, mentre all’interno, si avvale di sedili sportivi in Alcantara e un sistema di guida dai feedback precisi. I nuovi cerchi in lega da 20 pollici ottimizzati aerodinamicamente, con pneumatici Michelin Pilot Sport EV, sono alcune delle caratteristiche distintive che lasciano senza fiato. Le pinze dei freni gialle e le scritte GSE rendono ancora più accattivante il suo look esterno.

“Opel Mokka GSE porta l’energia del motorsport nelle mani dei nostri fan. Con il suo design sorprendente, l’elevata maneggevolezza e le prestazioni eccezionali, questa vettura è progettata per generare emozioni” ha dichiarato Rebecca Reinermann, Vice Presidente Marketing di Opel e Vauxhall.

Con il suo telaio leggero e i componenti di alta tecnologia, Opel Mokka GSE promette di offrire una guida all’avanguardia per gli amanti delle auto elettriche. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sul debutto mondiale e sul lancio commerciale di questa straordinaria vettura.