Opel: nuova infrastruttura di ricarica mobile per l’ADAC Opel Electric Rally Cup

In un mondo in continua evoluzione, Opel ha scelto di proporre un’importante svolta nel settore dei rally elettrici con l’introduzione di un nuovo sistema di ricarica mobile per l’ADAC Opel Electric Rally Cup. Questo campionato monomarca, pioniere nel settore dei rally elettrici dal 2021, si avvale della Opel Corsa Rally Electric per offrire un’esperienza competitiva verde e altamente performante.

A partire dalla stagione 2025, il mondo del rally sarà testimone di un’infrastruttura di ricarica completamente innovativa. Il sistema SCHALL-E di Opel non solo rappresenta una soluzione sostenibile ma è anche progettato per essere potente ed efficiente, adattandosi perfettamente alle esigenze di un evento dinamico come il rally. La nuova infrastruttura, infatti, permette una ricarica all’80% della capacità in soli 25 minuti, assicurando che le vetture siano pronte rapidamente per affrontare nuove prove speciali.

Ogni auto partecipante avrà a disposizione una stazione mobile di ricarica da 160 kilowattora, eliminando la necessità di utilizzare trasformatori di rete pubblica e riducendo dunque i picchi di tensione precedentemente registrati. Questo progresso tecnologico rappresenta un passo avanti significativo verso una soluzione di ricarica sostenibile e flessibile che opera totalmente con energia rinnovabile proveniente da fornitori regionali.

Una delle caratteristiche principali di questo innovativo sistema è la sua flessibilità. L’infrastruttura è modulare e può essere trasportata facilmente da un percorso all’altro, adattandosi rapidamente a diverse condizioni di gara. La semplicità del sistema consente il montaggio o lo smontaggio in un solo giorno, un’operazione resa possibile anche dal design del cablaggio più snello rispetto al passato.

“La scelta di un’infrastruttura di ricarica che soddisfacesse in modo ottimale le esigenze dell’ADAC Opel Electric Rally Cup ‘powered by GSe’ è stato un processo complesso”, spiega Jörg Schrott, capo di Opel Motorsport. “La nostra precedente infrastruttura di ricarica è stata quella migliore per noi negli ultimi anni. Tuttavia, gli sviluppi dell’elettromobilità stanno progredendo rapidamente e sul mercato sono presenti nuovi sistemi che soddisfano ancora meglio le nostre esigenze.”

Opel continua a compiere passi importanti verso l’innovazione e la sostenibilità in un campo in continua crescita come quello dei rally elettrici. Questa nuova infrastruttura di ricarica non solo sottolinea l’impegno del brand verso il futuro della mobilità elettrica, ma offre anche una piattaforma equa e innovativa per tutti i partecipanti al campionato, ridefinendo così gli standard di efficienza e performance nel mondo del rally.