Opel presenta innovazioni elettrizzanti e visioni future all’Auto Zürich 2025

Opel si prepara a stupire al salone Auto Zürich 2025, il più importante evento automobilistico della Svizzera, che si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre. Con il motto “Più sportiva, più visionaria e più emozionante!”, il marchio con il Blitz porterà sul palcoscenico tre anteprime assolute per il pubblico svizzero, confermando la propria ambizione di coniugare elettrificazione, design e adrenalina.

Protagonista indiscussa sarà la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, una concept car phygital che unisce mondo reale e digitale e rappresenta la vetta della filosofia “Grand Sport Electric”. Con 588 kW (800 CV) di potenza, 800 Nm di coppia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,0 secondi, la Corsa GSE Vision GT incarna le prestazioni elettriche più pure mai viste nel segmento compatto. I visitatori potranno ammirarla dal vivo presso lo stand Opel A01 nel padiglione 2, mentre i gamer possono già provarla virtualmente in Gran Turismo 7, uno dei simulatori di corse più popolari al mondo.

Accanto al prototipo, l’attenzione sarà catturata dal nuovo Opel Mokka GSE, pronto a diventare la Opel di serie completamente elettrica più veloce mai prodotta. Con 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia immediata, il SUV elettrico raggiunge i 200 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, portando la tecnologia dei rally su strada. Opel presenterà anche una versione speciale Mokka WOW, che si distingue per vernice metallizzata, Tech Pack Pro GS e numerosi extra tecnologici e di comfort, offrendo un mix perfetto tra design e innovazione.

Un altro debutto di grande rilievo sarà quello del nuovo Opel Grandland Electric AWD, primo modello completamente elettrico a trazione integrale del marchio. Con una potenza combinata di 239 kW (325 CV) e 509 Nm di coppia, il SUV tedesco garantisce un piacere di guida sportivo e sicuro in ogni condizione. Grazie alla tecnologia Frequency Selective Damping, offre un equilibrio ottimale tra comfort e dinamismo, mentre l’autonomia, fino a 489 chilometri (WLTP) nella versione Ultimate, lo rende ideale anche per i lunghi viaggi.

Per gli amanti dell’avventura, Opel porta a Zurigo la show car Opel Frontera GRAVEL, un’interpretazione grintosa del nuovo SUV compatto. Con livrea “Desert Stone”, dettagli arancioni e accessori funzionali come verricello anteriore, portapacchi rinforzato e vani portaoggetti posteriori, la Frontera GRAVEL incarna lo spirito outdoor del marchio. A completare la versatilità del modello, Opel esporrà anche una versione con tenda da tetto e una configurazione a sette posti pensata per le famiglie.

La presenza Opel a Auto Zürich 2025 sarà ulteriormente arricchita da un evento esclusivo: la “Opel GSE Vision Night” del 30 ottobre presso il Blick Café di Ringier. Durante la serata, Florian Theis, Chief Designer della Corsa GSE Vision Gran Turismo, offrirà approfondimenti unici sul significato e sull’evoluzione delle tre lettere “GSE”, sinonimo di sportività e innovazione elettrica.

“Più emozionanti ed elettrizzanti che mai: queste sono le nostre innovazioni e i nostri studi Opel all’Auto Zürich di quest’anno”, ha dichiarato Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera. “La Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta la visione elettrica del futuro del nostro marchio, mentre il Mokka GSE e il Grandland Electric AWD portano queste emozioni su strada.”

Dalla A di Astra alla Z di Zafira, lo stand Opel offrirà un viaggio completo nell’universo del Blitz. I visitatori potranno scoprire anche la Corsa Electric, la Zafira Electric e il pratico Opel Combo, simbolo di efficienza e versatilità.

Con una gamma sempre più elettrica, sportiva e visionaria, Opel conferma la propria direzione verso un futuro a zero emissioni, senza rinunciare al piacere di guida e alle emozioni che da sempre caratterizzano il marchio tedesco.