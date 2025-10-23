Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Opel presenta innovazioni elettrizzanti e visioni future all’Auto Zürich 2025

Published

Opel si prepara a stupire al salone Auto Zürich 2025, il più importante evento automobilistico della Svizzera, che si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre. Con il motto “Più sportiva, più visionaria e più emozionante!”, il marchio con il Blitz porterà sul palcoscenico tre anteprime assolute per il pubblico svizzero, confermando la propria ambizione di coniugare elettrificazione, design e adrenalina.

Protagonista indiscussa sarà la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, una concept car phygital che unisce mondo reale e digitale e rappresenta la vetta della filosofia “Grand Sport Electric”. Con 588 kW (800 CV) di potenza, 800 Nm di coppia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,0 secondi, la Corsa GSE Vision GT incarna le prestazioni elettriche più pure mai viste nel segmento compatto. I visitatori potranno ammirarla dal vivo presso lo stand Opel A01 nel padiglione 2, mentre i gamer possono già provarla virtualmente in Gran Turismo 7, uno dei simulatori di corse più popolari al mondo.

Accanto al prototipo, l’attenzione sarà catturata dal nuovo Opel Mokka GSE, pronto a diventare la Opel di serie completamente elettrica più veloce mai prodotta. Con 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia immediata, il SUV elettrico raggiunge i 200 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, portando la tecnologia dei rally su strada. Opel presenterà anche una versione speciale Mokka WOW, che si distingue per vernice metallizzata, Tech Pack Pro GS e numerosi extra tecnologici e di comfort, offrendo un mix perfetto tra design e innovazione.

Un altro debutto di grande rilievo sarà quello del nuovo Opel Grandland Electric AWD, primo modello completamente elettrico a trazione integrale del marchio. Con una potenza combinata di 239 kW (325 CV) e 509 Nm di coppia, il SUV tedesco garantisce un piacere di guida sportivo e sicuro in ogni condizione. Grazie alla tecnologia Frequency Selective Damping, offre un equilibrio ottimale tra comfort e dinamismo, mentre l’autonomia, fino a 489 chilometri (WLTP) nella versione Ultimate, lo rende ideale anche per i lunghi viaggi.

Per gli amanti dell’avventura, Opel porta a Zurigo la show car Opel Frontera GRAVEL, un’interpretazione grintosa del nuovo SUV compatto. Con livrea “Desert Stone”, dettagli arancioni e accessori funzionali come verricello anteriore, portapacchi rinforzato e vani portaoggetti posteriori, la Frontera GRAVEL incarna lo spirito outdoor del marchio. A completare la versatilità del modello, Opel esporrà anche una versione con tenda da tetto e una configurazione a sette posti pensata per le famiglie.

La presenza Opel a Auto Zürich 2025 sarà ulteriormente arricchita da un evento esclusivo: la “Opel GSE Vision Night” del 30 ottobre presso il Blick Café di Ringier. Durante la serata, Florian Theis, Chief Designer della Corsa GSE Vision Gran Turismo, offrirà approfondimenti unici sul significato e sull’evoluzione delle tre lettere “GSE”, sinonimo di sportività e innovazione elettrica.

Più emozionanti ed elettrizzanti che mai: queste sono le nostre innovazioni e i nostri studi Opel all’Auto Zürich di quest’anno”, ha dichiarato Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera. “La Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta la visione elettrica del futuro del nostro marchio, mentre il Mokka GSE e il Grandland Electric AWD portano queste emozioni su strada.”

Dalla A di Astra alla Z di Zafira, lo stand Opel offrirà un viaggio completo nell’universo del Blitz. I visitatori potranno scoprire anche la Corsa Electric, la Zafira Electric e il pratico Opel Combo, simbolo di efficienza e versatilità.

Con una gamma sempre più elettrica, sportiva e visionaria, Opel conferma la propria direzione verso un futuro a zero emissioni, senza rinunciare al piacere di guida e alle emozioni che da sempre caratterizzano il marchio tedesco.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Beauty

Collezione di fragranze BMW M: l’essenza del Motorsport diventa esperienza olfattiva

Spettacolo

VINS: fuori ora “MILANO TT OK”

Motori

Opel presenta innovazioni elettrizzanti e visioni future all’Auto Zürich 2025

Moda

Eastpak x Ghostbusters: la collezione in edizione limitata che celebra Halloween

Spettacolo

SELENA GOMEZ pubblica oggi il nuovo singolo (e videoclip) “IN THE DARK”

Moda

Suzuki Capsule Collection 2025: il passato incontra il futuro all’EICMA di Milano

Motori

Il nuovo Qashqai e-POWER debutta sulle strade di Milano

Spettacolo

DIORA MADAMA annuncia “LA MORTE”: il suo primo album interamente autoprodotto

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Motori

Tesla porta in Italia le versioni aggiornate di Model S e Model X

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy XR: il primo passo verso nuovi mondi

Moda

EICMA 2025: Caberg svela la nuova collezione caschi moto 2026

Motori

Kia Charge supera un milione di punti di ricarica in Europa

Giochi

LG UltraGear: la nuova frontiera dei monitor gaming d’avanguardia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Spettacolo

CESARE CREMONINI presenterà il nuovo album “CREMONINI LIVE25” alla Milano Music Week

Giochi

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ora disponibile su PC e console

Spettacolo

Martin Barre porta la storia dei Jethro Tull in Italia con tre imperdibili date
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Il nuovo Qashqai e-POWER debutta sulle strade di Milano

Il mercato automobilistico di Milano vede il debutto del Nuovo Qashqai e-POWER, la terza generazione dell’innovativa tecnologia ibrida di Nissan. Questa evoluzione è progettata...

7 ore ago

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Durante l’evento “OMODA DREAM DAY”, tenutosi in occasione dell’International User Summit OMODA & JAECOO 2025, il marchio Omoda ha svelato ufficialmente la sua nuova...

7 ore ago

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Il mercato dei pneumatici All Season è in piena espansione e Michelin rafforza la sua leadership con due importanti novità: Michelin CrossClimate 3 e...

1 giorno ago

Motori

Tesla porta in Italia le versioni aggiornate di Model S e Model X

Tesla lancia oggi sul mercato italiano le versioni aggiornate di Tesla Model S e Tesla Model X, due icone della mobilità elettrica che nel...

1 giorno ago