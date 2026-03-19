Opel ritorna al Salone dell’Auto di Parigi 2026

Dopo dieci anni di assenza, Opel annuncia il suo ritorno al prestigioso Salone dell’Auto di Parigi 2026, conosciuto anche come Mondial de l’Auto. L’evento, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026 nella capitale francese, rappresenterà una nuova tappa importante nel percorso di rinnovamento del marchio tedesco, che promette una presenza “eccitante, diversificata ed eccezionale”.

Il ritorno di Opel al Mondial de l’Auto segna un riavvio significativo per il marchio, che intende presentare una gamma ampia e completamente rinnovata. Tra i protagonisti dello stand ci saranno la nuova Opel Astra, la gamma GSE ad alte prestazioni e altri modelli innovativi destinati a catturare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di mobilità sostenibile.

Rüsselsheim, sede storica del marchio, fa sapere che dopo le spettacolari prime mondiali all’IAA Mobility di Monaco dello scorso settembre, Opel si prepara ora a portare a Parigi una selezione dei suoi modelli più avanzati dal punto di vista tecnologico. Il *Mondial de l’Auto* è infatti uno degli appuntamenti più longevi e influenti del settore automobilistico internazionale, un palcoscenico che ogni due anni accoglie centinaia di migliaia di visitatori e anticipa le principali tendenze future del mercato.

Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha espresso chiaramente l’entusiasmo del marchio per il ritorno alla kermesse parigina: “Non vediamo l’ora di celebrare il ritorno di Opel al Salone dell’Auto di Parigi in ottobre. I visitatori potranno toccare i nostri ultimi modelli in un contesto davvero unico. Posso già promettere che la nostra apparizione a Parigi sarà emozionante, diversificata ed eccezionale. Restate sintonizzati!”

La nuova Opel Astra, presentata recentemente a Bruxelles, sarà uno dei simboli di questa rinascita. A fianco di essa, il marchio proporrà una selezione di auto completamente elettriche come la nuova Opel Mokka GSE e la Opel Corsa GSE, modelli che esprimono appieno la filosofia Opel di unire prestazioni elevate e sostenibilità. Queste vetture incarnano il concetto di “elettrificazione emozionante” che la casa automobilistica tedesca intende rendere protagonista del proprio futuro.

Uno degli aspetti che rendono l’appuntamento parigino particolarmente atteso è la promessa di presentare anche “ulteriori novità con il Blitz”, secondo quanto annunciato dal marchio. Il riferimento richiama l’iconico simbolo di Opel, che continua a rappresentare innovazione, energia e progresso.

Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 sarà la 91ª edizione della manifestazione. L’ultima edizione del 2024 aveva registrato la presenza di oltre mezzo milione di visitatori, confermando la sua posizione di rilievo tra i grandi eventi internazionali dedicati alla mobilità. L’attesa è dunque alta per scoprire come Opel saprà reinterpretare il concetto di elettrificazione e design in uno scenario così competitivo e ricco di stimoli.

Con la partecipazione al Mondial, la casa automobilistica tedesca riafferma la propria volontà di essere protagonista nella trasformazione del settore verso un futuro più sostenibile e tecnologico. In un contesto globale che vede l’industria accelerare verso l’elettrico, Opel sceglie di combinare prestazioni, efficienza e stile, rafforzando la propria identità europea e la connessione con il pubblico.

L’edizione 2026 del salone parigino si prospetta quindi come un appuntamento imperdibile per scoprire le novità del marchio del fulmine e osservare da vicino l’evoluzione di una mobilità che promette di essere sempre più entusiasmante e innovativa.