Opel rivoluziona il marchio GSE con premiere mondiali all’IAA Mobility

Opel ha dato una svolta al marchio GSE, portandolo a nuovi orizzonti elettrici, presentando due vetture straordinarie all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera: l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e il nuovo Opel Mokka GSE. Queste anteprime mondiali segnano una nuova era per il marchio, evidenziando la sua dedizione all’innovazione e alle prestazioni nel motorsport elettrico.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è stata rivelata come un concept futuristico, che non solo si presenta tangibile, ma sarà anche pilotabile virtualmente nel celebre simulatore Gran Turismo 7. “Abbiamo reinventato il marchio Opel GSE per l’era elettrica. Stiamo migliorando le prestazioni e portando l’esperienza di guida elettrica a un livello superiore”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel, durante la conferenza stampa. La vettura, capace di erogare 800 CV e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi, rappresenta una fusione tra innovazione digitale e guida reale.

D’altra parte, Opel Mokka GSE si appresta a offrire un’esperienza di guida su strada senza precedenti con i suoi 281 CV. Le ordinazioni sono già aperte in Germania, con possibilità di leasing a partire da 399 € al mese. Questa versione da strada è strettamente derivata dalla Opel Mokka GSE Rally, la prima vettura sviluppata secondo i regolamenti FIA eRally5, dimostrando il vasto know-how di Opel nel settore del motorsport.

Non meno interessante è l’anticipazione del Opel Grandland Electric AWD. Con un’autonomia massima prossima ai 700 chilometri, questo SUV di fascia alta rappresenta un ulteriore passo avanti nella gamma elettrica di Opel. “Presto lanceremo una variante completamente elettrica con un’autonomia fino a circa 700 chilometri”, ha aggiunto Huettl, sottolineando le promesse del marchio per il futuro prossimo.