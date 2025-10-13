Opelo e Opel Vizor: il nuovo volto del marchio tedesco

Il fascino della tecnologia e delle innovazioni digitali si uniscono nel nuovo personaggio di Opel, OPELO, un audace e colorato ambasciatore del marchio che promette di catturare l’immaginazione di grandi e piccini. Il simpatico OPELO è stato presentato come il guardiano del Blitz, il simbolo elettrizzante che caratterizza il volto della nuova Opel Grandland e, con l’animazione “Le avventure di OPELO”, si avvicina al cuore dei più piccoli.

La figura digitale di OPELO è realizzata nei tradizionali colori giallo e nero della Opel, con un sorprendente Blitz che caratterizza il suo volto. Questo personaggio animato non solo rappresenta l’energia e l’innovazione dei nuovi modelli del marchio, ma diviene anche un protagonista del film d’animazione realizzato appositamente per spiegare ai bambini il funzionamento del Vizor di Opel. Attraverso un approccio ludico e privo di dialoghi, OPELO guida i piccoli spettatori in un viaggio avventuroso nel mondo dell’elettrificazione.

Quentin Huber, Head of Brand Content and Advertising di Opel, ha dichiarato: “Vogliamo coinvolgere persone di tutte le età e invitarle a unirsi a noi nel nostro percorso verso il marchio. Con questo video, ci rivolgiamo alle menti curiose dei bambini e forniamo una spiegazione umoristica, divertente e comprensibile di ciò che accade dietro il volto del nostro marchio Opel Vizor”

Oltre al cortometraggio, Opel ha inaugurato una collezione dedicata nel suo Lifestyle Shop, dove i bambini possono ora trovare peluche, magliette, adesivi e molto altro ispirato a OPELO. Questi prodotti non solo rendono i bambini partecipi dell’universo Opel, ma li invitano a esplorare in modo tangibile e divertente il mondo dell’elettrificazione.

La scelta di Opel di utilizzare un personaggio animato per rappresentare i valori del marchio e coinvolgere un pubblico giovane è un esempio innovativo di come il digitale possa comunicare con efficacia. OPELO non è solo un ambasciatore del Blitz, ma è anche un amico e compagno di avventura per i piccoli e le famiglie, trasformando ogni viaggio in una piacevole scoperta.

Infine, per chi desidera avere sempre con sé un pezzo di questo incantevole mondo, Opel offre zaini, portachiavi, album da colorare e altri accessori con il volto sorridente di OPELO. Così, il viaggio con la Opel non è solo un’esperienza di guida, ma un’opportunità di esplorazione e apprendimento per tutta la famiglia.