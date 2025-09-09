Open Space all’IAA MOBILITY di Monaco: forte presenza del Marchio sotto lo stemma Porsche

Dopo aver stupito due anni fa con una Porsche 911 in formato gigante che copriva l’intero spazio espositivo, quest’anno la Casa di Stoccarda sceglie un nuovo simbolo per la Wittelsbacherplatz: il leggendario emblema Porsche, reinterpretato in chiave monumentale e proposto nell’elegante tonalità Turbonite, tipica delle versioni Turbo.

Lo stand, che porta lo slogan «Porsche. There is no substitute», diventa così un omaggio alla tradizione e all’innovazione del Marchio, ma anche alla sua comunità di clienti, fan e appassionati. «L’emblema Porsche è il nostro bene più prezioso; rappresenta il nostro Marchio e coniuga tradizione, innovazione e spirito pionieristico», ha dichiarato Ragnar Schulte, responsabile del Marketing Esperienziale di Porsche AG.

Il grande protagonista dell’IAA 2025 è senza dubbio il debutto mondiale della nuova Porsche 911 Turbo S, presentata il 7 settembre a Monaco e ora esposta al Porsche Open Space. Accanto alla nuova sportiva, i visitatori possono ammirare anche la 911 Spirit 70 in edizione limitata color Olive Neo, la Macan 4 elettrica, la Taycan GTS e la Cayenne E-Hybrid Black Edition, che si distingue per dettagli raffinati e finiture nere sia all’interno che all’esterno.

Grande spazio è dedicato al programma Sonderwunsch, che consente ai clienti di realizzare personalizzazioni esclusive. In occasione del 75° anniversario di Porsche Lussemburgo, lo stand ospita una 911 GT3 Touring unica nel suo genere, creata con la collaborazione dell’artista Jacques Schneider. Questa vettura si distingue per una delle livree più elaborate mai prodotte dalla Casa di Stoccarda.

Con oltre 1.000 metri quadrati di superficie espositiva, Porsche ha ricreato un’atmosfera accogliente e familiare. I più piccoli possono divertirsi su una giostra ispirata allo Stuttgarter Rössle, simbolo di Stoccarda, mentre adulti e famiglie trovano ristoro tra chioschi, aree relax e un bar La Marzocco. Anche quest’anno Porsche sostiene l’associazione Viva con Agua, donando due euro per ogni litro d’acqua erogato dagli appositi distributori.

«Il nostro stand all’IAA è pensato come una festa aperta a tutti, dai clienti ai fan, dai giovani ai meno giovani», ha sottolineato Robert Ader, CEO di Porsche Germania.

L’IAA 2025 è anche l’occasione per scoprire il mondo Porsche E-Performance. I visitatori possono provare su strada i nuovi modelli elettrici della gamma, tra cui Taycan e Macan, oppure testare le eBike Porsche, portando la filosofia del Marchio anche nel mondo della mobilità a due ruote.

Non manca la dimensione lifestyle. Presso lo stand di Monaco, Porsche presenta una capsule collection esclusiva realizzata con l’artista Arthur Kar, disponibile solo durante l’IAA. Inoltre, Porsche Design propone i suoi nuovi modelli di orologi e la collezione 911 Spirit 70, che accompagna la vettura celebrativa esposta.

Lo stand Porsche alla Wittelsbacherplatz è aperto liberamente dal 9 al 13 settembre dalle 11:00 alle 21:00, e domenica 14 settembre dalle 10:00 alle 17:00.