OPPO dà il via alle promo natalizie 2025: tecnologia e stile sotto l’albero

OPPO inaugura ufficialmente le promozioni natalizie 2025 con un’ampia selezione di sconti, bundle e offerte dedicate pensate per chi desidera mettere sotto l’albero un regalo all’insegna dell’innovazione. Con l’avvio delle festività, il brand propone iniziative su smartphone, accessori e dispositivi dell’intero ecosistema, rendendo più facile trovare il dono perfetto per ogni stile di vita.

Fino al 30 dicembre, gli utenti iscritti alla newsletter OPPO possono usufruire di uno sconto immediato in base al valore dell’ordine: 15 euro per acquisti superiori a 200 euro, 20 euro oltre i 400 euro, 50 euro oltre gli 800 euro e 100 euro sopra i 1200 euro. A questa iniziativa si affiancano per tutto il mese di dicembre una serie di bundle esclusivi che permettono di combinare smartphone e accessori a prezzi particolarmente vantaggiosi.

La protagonista assoluta di queste festività è la serie OPPO Find X9, composta da OPPO Find X9 Pro e OPPO Find X9. I due modelli, definiti “i concert phone per eccellenza”, sono pensati per gli appassionati di musica live e per chi desidera immortalare i propri artisti preferiti con qualità fotografica di livello professionale. Le offerte natalizie dedicate a questa serie includono bundle esclusivi: con OPPO Find X9 Pro è possibile acquistare il dispositivo insieme alle OPPO Enco X3s e al caricabatterie SUPERVOOC 80W, oppure con il tablet OPPO Pad SE, in entrambi i casi mantenendo il prezzo del device singolo di 1.299,99 euro. L’offerta è analoga anche per OPPO Find X9, disponibile in bundle con le Enco X3s e il caricatore 80W a 999,99 euro, il prezzo del solo smartphone.

Tra i modelli in promozione figura anche OPPO Reno 14 (549,99 euro), pensato per creatori di contenuti e per chi ama catturare la magia delle feste con scatti perfetti in ogni condizione di luce. In questo caso, aggiungendo solo 1 euro è possibile abbinare il caricatore SUPERVOOC 67W, oppure acquistare le OPPO Buds3 Pro con un’integrazione di 9,99 euro.

Per chi invece cerca uno smartphone versatile e accessibile, l’azienda propone OPPO A6 Pro 5G (279,99 euro), corredato da un’offerta dedicata che permette di aggiungere il caricatore 67W con un supplemento simbolico di 1 euro.

A completare le promozioni festive, OPPO introduce un’ulteriore agevolazione: dal 20 al 31 dicembre, tutti gli ordini superiori a 19,99 euro beneficeranno della spedizione gratuita.

Con queste iniziative, OPPO consolida la sua presenza nel mercato proponendo un Natale 2025 all’insegna della tecnologia di qualità, del design e della convenienza. Un’occasione per esplorare un intero ecosistema connesso, pensato per rispondere alle esigenze di utenti diversi e offrire un’esperienza di utilizzo raffinata e completa.