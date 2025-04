OPPO e Davide Vavalà: una nuova collaborazione che illumina Milano

OPPO, uno dei leader nel settore degli smart device, annuncia il proseguimento della collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, noto per la sua arte distintiva arricchita da elementi astratti dinamici e colori vibranti. Elementi particolarmente apprezzati dal pubblico giovane. In occasione della primavera milanese, OPPO presenterà un’installazione pop-up in Piazza Gae Aulenti, nel cuore di Portanuova Milano, dal 9 al 13 maggio. L’evento sarà arricchito da un esclusivo meet&greet con Davide Vavalà, previsto per il 10 maggio.

Vavalà, nell’ambito di questa collaborazione, si è ispirato alle ali delle farfalle della serie OPPO Reno13. “Le quali, quando si aprono, sprigionano un’energia speciale, che colpisce nel profondo. Come designer, cerco sempre di creare qualcosa che racconti l’emozione del momento, qualcosa che parli a chi cerca autenticità e significato, e che sappia cogliere la bellezza dei piccoli attimi,” afferma Vavalà. “È stato bellissimo lavorare con OPPO, dare vita al mio design e portare un po’ della fortuna delle farfalle alle persone attraverso la cover del telefono.”

La collaborazione con Vavalà si inserisce perfettamente nella filosofia di design di OPPO, che fonde tecnologia e moda per esprimere lo stile personale degli utenti con eleganza e bellezza. Come sottolinea Bingo Liu, CEO di OPPO Europe, “OPPO ha sempre perseguito l’innovazione nel design. Seguendo la tradizione del design della serie Reno, ispirato alla natura, Reno13 Series rappresenta l’apice di un nuovo approccio audace. Non si tratta solo di estetica, ma di un invito per gli utenti Reno a esprimere il proprio stile personale con eleganza, bellezza e uno spirito di trasformazione.”

L’opera d’arte intitolata “Chromatic Dreams” si sviluppa attorno a temi come la trasformazione e la libertà. Vavalà utilizza il personaggio Saint, alter ego illustrato, per simboleggiare la luce e la speranza, elementi che si allineano perfettamente con il payoff di OPPO, “Make Your Moment”. Inoltre, una cover in edizione speciale, riflettente la visione artistica di Vavalà, sarà disponibile in bundle con i modelli Reno13 F & FS.

Durante il Signing Day del 10 maggio, gli utenti che hanno acquistato un Reno13 F o Reno13 FS avranno la possibilità di ricevere una cover firmata personalmente dall’artista presso il pop-up store di Piazza Gae Aulenti, presentando il telefono o la prova d’acquisto. Inoltre, chi acquisterà un Reno13 F o Reno13 FS dal 9 al 30 maggio, riceverà in omaggio l’esclusiva cover su OPPO Store.

OPPO, attraverso la serie Reno13, coniuga natura e innovazione per offrire un’esperienza premium. Il design elegante e resistente della serie, che include un retro in vetro monoscocca Cold-sculpted e un telaio in alluminio aerospaziale, rappresenta un abile equilibrio tra estetica e funzionalità.