OPPO e Discovery Channel celebrano le tradizioni del mondo con “Every Culture Finds Its Stage”

Nel 2025, OPPO e Discovery Channel proseguono il loro viaggio attraverso il patrimonio e le espressioni culturali del mondo con il secondo capitolo di Culture in a Shot, un progetto che mette al centro la ricchezza delle diverse tradizioni e la potenza dell’immagine come linguaggio universale. Dopo aver attraversato oltre 15 Paesi e regioni, l’iniziativa culmina con un capitolo speciale, “Every Culture Finds Its Stage”, che racconta la performance come modo di tramandare la memoria collettiva e l’identità dei popoli, immortalando questi momenti attraverso l’obiettivo della nuova serie OPPO Find X9.

“Every Culture Finds Its Stage” attraversa tre luoghi simbolo – la Spagna, il Messico e la Thailandia – per esplorare come la musica, la danza e i rituali diventino strumenti di narrazione culturale. Ogni scena è un palcoscenico in cui arte e tecnologia si fondono, grazie alla capacità della fotocamera Hasselblad Master Camera System di catturare non solo immagini, ma emozioni e significati.

In Galizia, il Festival di San Froilán trasforma Lugo in una festa di suoni e colori. Nata come celebrazione religiosa, è oggi una vibrante espressione dell’identità galiziana. Le note delle cornamuse accompagnano la muiñeira, danza popolare che incarna il senso di comunione e appartenenza. Gli abiti tradizionali, ricchi di ricami e dettagli artigianali, diventano protagonisti delle immagini nitide e luminose catturate dal Find X9 Pro, capace di uno zoom lossless fino a 13,2x grazie al suo sensore da 200 MP. Il tutto è amplificato dall’algoritmo OPPO Super Zoom, che regala una chiarezza impareggiabile anche da lontano, rendendo omaggio a ogni ritmo e movimento del palcoscenico urbano.

A Oaxaca, in Messico, il Giorno dei Morti trasforma la città in una sinfonia di luce, colori e devozione. Candele, processioni e altari decorati non evocano la tristezza della perdita, ma il potere della memoria e della continuità. Le famiglie si riuniscono per ricordare i propri cari attraverso musica, canti e offerte. Il Hasselblad Portrait Mode del Find X9 Pro cattura l’intensità delle emozioni, restituendo ritratti profondi e dettagliati, con tonalità della pelle naturali e realistiche grazie alla sua True Color Camera. In questa celebrazione della vita, l’arte visiva diventa ponte tra passato e presente, tra affetto e tradizione.

Infine, la luce domina i cieli della Thailandia durante i festival Yi Peng e Loy Krathong, che tingono di oro il cielo e i fiumi di Chiang Mai. Migliaia di lanterne si innalzano e si riflettono sull’acqua, simboli di speranza e rinnovamento. Ogni lanterna è un gesto collettivo, un desiderio che si libera nell’aria. In questo scenario suggestivo, la serie OPPO Find X9 esalta ogni sfumatura luminosa, catturando i riflessi sull’acqua e la magia delle lanterne in volo con dettagli straordinari e cromie fedeli.

Attraverso questa serie di immagini e racconti, OPPO e Discovery Channel celebrano l’energia delle culture e il modo in cui la performance, in tutte le sue forme, diventa espressione universale di identità e creatività. “Every Culture Finds Its Stage” è un invito a osservare il mondo con occhi nuovi e a riconoscere la potenza delle tradizioni nel connettere le persone.

Dalle danze galiziane alle luci di Chiang Mai, fino alle parate del Día de los Muertos, OPPO e Discovery Channel rendono omaggio a chi, attraverso la performance, mantiene viva la cultura e la trasmette al futuro. Con l’imaging come linguaggio globale, la serie Find X9 non si limita a documentare: trasforma ogni scatto in un racconto universale di memoria, bellezza e umanità.