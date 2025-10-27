Connect with us

Tecnologia

OPPO e Google: una nuova era di intelligenza artificiale per smartphone

Published

OPPO, leader nel settore degli smart device, annuncia un’importante collaborazione con Google per ridefinire l’intelligenza artificiale sugli smartphone. Questa partnership mira a offrire un’esperienza mobile intelligente di nuova generazione focalizzata su personalizzazione, sicurezza e facilità d’uso.

Secondo Kai Tang, President of Software Engineering di OPPO, collaborare con Google permette di integrare esperienze AI potenti e personalizzate. “Il nostro obiettivo è offrire agli utenti un assistente capace di comprendere davvero le loro esigenze personali, meritandosi al tempo stesso la loro fiducia nella gestione dei dati,” ha dichiarato Tang.

Cuore di questa collaborazione è Mind Space, una nuova app dedicata alla serie OPPO Find X9. Mind Space consente agli utenti di raccogliere e organizzare facilmente informazioni tramite un semplice swipe a tre dita. Questa funzione crea un hub centrale per idee, appunti e ispirazioni, migliorando l’organizzazione personale.

OPPO ha collaborato con Google per integrare Mind Space con Gemini, permettendo a quest’ultimo di aiutare gli utenti a interagire con i contenuti salvati. Ad esempio, un utente può utilizzare Gemini per pianificare un viaggio dettagliato basato sugli articoli e le note nel proprio Mind Space.

Inoltre, la serie OPPO Find X9 offrirà Gemini su ulteriori app OPPO, condividendo contenuti dallo schermo o dalla fotocamera e migliorando le foto tramite Nano Banana, un modello di editing di immagini innovativo. Con Gemini Live, gli utenti possono fare domande su ciò che vedono attraverso la fotocamera o lo schermo, ricevendo risposte visive dirette.

OPPO e Google pongono una forte enfasi sulla privacy, sviluppando una soluzione di AI basata su OPPO AI Private Computing Cloud. Questo sistema garantisce che i dati sensibili siano crittografati e protetti, impostando un ambiente sicuro inaccessibile a terzi.

La suite completa di funzionalità AI sarà disponibile con la serie OPPO Find X9 e ColorOS 16. Gli acquirenti di Find X9 e Find X9 Pro potranno usufruire di tre mesi gratuiti di abbonamento a Google AI Pro, ottenendo accesso anticipato a funzionalità avanzate di Gemini e 2 TB di spazio di archiviazione cloud.

