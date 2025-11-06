Connect with us

OPPO e Live Nation Rivoluzionano i Concerti con la Find X9 Series

Published

Nel panorama della musica dal vivo, una nuova collaborazione tra OPPO e Live Nation promette di rivoluzionare l’esperienza dei concerti. Con l’introduzione della nuova OPPO Find X9 Series, i concert phone sono pronti a catturare ogni emozione del Mediterraneo Tour di Bresh, offrendo un modo inedito di vivere la musica dal vivo.

I nuovi smartphone, definiti come il “concert phone” definitivo, sono progettati per chi desidera vivere i concerti da vicino con un’intensità mai vista prima. L’OPPO Find X9 Series debutterà con il tour dell’artista italiano Bresh, il quale si esibirà il 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 6 e 7 novembre all’Unipol Forum di Milano, e il 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna, regalando ai fan esperienze esclusive e momenti indimenticabili.

L’OPPO Find X9 Series si distingue per il suo sensore da 200MP e la modalità Stage Mode, progettata per esaltare contrasto e profondità in condizioni di luce difficili. Queste caratteristiche fanno di Find X9 Pro il compagno perfetto per immortalare la magia dei concerti, dai dettagli più lontani ai momenti più intensi sotto al palco.

Con uno zoom ottico lossless fino a 13,2x e un algoritmo Super Zoom che ottimizza la nitidezza fino a 120x, la serie Find X9 promette di catturare immagini con precisione professionale anche a distanza. Le capacità video non sono da meno: la registrazione in 4K a 120 fps con Dolby Vision HDR e la modalità LOG con certificazione ACES trasformano ogni performance in un’esperienza cinematografica.

Un elemento distintivo è il Teleconverter Hasselblad, un accessorio innovativo che trasforma il Find X9 Pro in un super-zoom ottico da 10x, capace di raggiungere fino a 200x per le foto e 50x per i video. Questa tecnologia permette di fotografare con una prospettiva unica, anche dai punti più remoti di un’arena.

La terza generazione di batteria Silicon-Carbon, integrata in questo flagship OPPO, offre ore di autonomia, garantendo che nessuna emozione venga persa durante un concerto. Dall’apertura dei cancelli fino al bis finale, la batteria accompagna gli amanti della musica senza compromessi.

La collaborazione con Live Nation mira a celebrare la musica come un momento di autentica connessione, dove tecnologia e performance si fondono per creare esperienze condivise. OPPO descrive questa iniziativa come una rivoluzione nella narrazione visiva della musica dal vivo. In merito, Jessica Chuang, CMO di OPPO Italia, afferma: “Con Find X9 Series abbiamo creato il concert phone per eccellenza. Uno smartphone pensato per catturare la musica dal vivo nella sua forma più pura, quella che unisce, emoziona e rimane impressa nella memoria visiva di chi la vive”.

Con questa nuova serie, OPPO inaugura una stagione in cui ogni concerto può essere vissuto e raccontato attraverso una prospettiva completamente nuova. Uno sguardo moderno e accattivante sul panorama della musica dal vivo che sottolinea l’importanza di ricordare, e ora anche immortalare, i momenti più coinvolgenti delle performance musicali.

Tecnologia

