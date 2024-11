OPPO lancia Find X8: prestazioni di eccellenza e tecnologia avanzata

OPPO ha annunciato il lancio globale della Serie Find X8, con un focus speciale sull’Europa e il debutto esclusivo del modello premium, Find X8 Pro. Questo smartphone di punta promette prestazioni eccezionali per la fotocamera, le performance e l’autonomia della batteria, presentando il nuovo ColorOS 15 arricchito con le innovative soluzioni AI di OPPO.

“Con la Serie Find X8, abbiamo oltrepassato i limiti che hanno caratterizzato gli smartphone per generazioni, stabilendo un nuovo standard globale di eccellenza, soprattutto con il Find X8 Pro”, ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product di OPPO.

Il Find X8 Pro si distingue per il suo design elegante, sottile e resistente, realizzato con materiali di alta qualità come vetro e alluminio. Dotato di un display Infinite View da 6,78 pollici, il dispositivo offre un’esperienza visiva immersiva grazie alla luminosità elevata e alla cornice ridotta attorno al display, garantendo un’estetica futuristica e coinvolgente.

Una delle caratteristiche principali del Find X8 Pro è il nuovissimo Hasselblad Master Camera System di OPPO, che offre uno zoom potente e funzionalità all’avanguardia alimentate dall’intelligenza artificiale. Con un sistema di quattro fotocamere da 50 MP, inclusa una fotocamera periscopica a triplo prisma, il Find X8 Pro permette di catturare scatti di altissima qualità, sia in condizioni di luce ottimale che di scarsa illuminazione.

Il Find X8 Pro vanta il chipset MediaTek Dimensity 9400 che garantisce prestazioni da leader di settore. Con una CPU e una GPU potenziate, il dispositivo offre un’esperienza ultra-fluida e prestazioni ultra-potenti in ogni situazione. L’introduzione di ColorOS 15 porta un’esperienza utente migliorata grazie a oltre 800 elementi riprogettati per un’estetica minimalista e raffinata. Le funzionalità AI avanzate, come OPPO AI Studio e AI ToolBox, permettono agli utenti di esprimere la propria creatività e aumentare la produttività con facilità.

Il prezzo consigliato per il Find X8 Pro è di 1199,99€ e include 12 mesi di garanzia aggiuntiva per gli acquirenti entro il 31 dicembre. Inoltre, coloro che acquisteranno il dispositivo su OPPO Store entro la fine dell’anno riceveranno in bundle anche l’OPPO Watch X, per un’esperienza ancora più completa.